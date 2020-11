Rušno je přímo i v historickém centru města. Chodce a auta vystřídali silničáři s bagry v ulici Horní Česká. „Probíhá tam rekonstrukce ulice při níž dojde k opravě chodníků, veřejného osvětlení a vybudování trasy metropolitní sítě,“ přiblížila mluvčí znojemské radnice Zuzana Patrňáková.

První etapa prací by měla být hotová do konce roku, tedy v úseku od křižovatky s ulicí Kovářskou po budovu školy. „Následně se bude pokračovat k Velké Michalské a pracemi na Malé Michalské. Rekonstrukce tu bude stát bezmála jedenadvacet milionů korun,“ upřesnila Pastrňáková.

Na to, že práce omezují provoz podniků v ulici si jejich provozovatelé nestěžují. Podle Martina Bartoše z Pivnice u Bárta přišly opravy totiž v době, kdy mají stejně zavřené kvůli koronavirovým opatřením. „Zrovna včera jsem se tam byl podívat, a vypadá to, že to za chvíli budou mít hotové, jde to rychle. Stejně nemůžeme mít otevřeno, až to bude hotové bude to super,“ pochvaloval si.

Naopak bezradně postávala u rozkopané ulice Věra Svobodová. „Překvapení! Vyjeli jsme si do Znojma na výlet, trochu nasát klidu a historie, moc nám to nevyšlo. Ale asi je dobře, že to tu bude nové,“ posteskla si turistka z Brna.

Přání lidí

Kromě plánovaných velkých investic, jako je rekonstrukce Horní České, se snaží představitelé města plnit i průběžná přání obyvatel. „Na takové opravy a údržbu máme vždy položku v rozpočtu. Díky tomu jsme nechali opravit cesty z Cínové hory směrem k Citonicím, zpevnili jsme povrch komunikace v zahrádkářské lokalitě Leska nebo jsme nechali zasypat a vydláždit plochu po bývalém bazénku v areálu základní školy Pražská,“ vyjmenoval místostarosta města Jakub Malačka.

Nových chodníků i veřejného osvětlení se dočkají také obyvatelé ulice Marušky Kudeříkové a části ulice Jindřicha Hořejšího. „Jedná se o první etapu prací v této lokalitě. Následovat budou práce na nových chodnících Na Rejdišti a nakonec i ze strany Vídeňské třídy. Práce by měly být dokončeny do konce roku. Město tu investuje více než tři miliony sto tisíc korun,“ přiblížila mluvčí Pastrňáková.

Nového povrchu komunikace si už čerstvě užívají v Alšově ulici a Mládeže v centru města. Také v části ulice Pod Sv. Janem v Příměticích nebo cestu ke koupališti v Mramoticích. „Stále se pracuje v Načeraticích, kde budují nové chodníky kolem průtahu, který vede obcí a je ve vlastnictví kraje, a to na náklady města ve výši zhruba deseti milionů korun. Hotovo tu má být ke konci roku,“ dodala Zuzana Pastrňáková.

V těchto dnech finišují stavbaři také v ulici Fejfalíkova. „Bude mít nový povrch, chodníky a veřejné osvětlení. Náklady jsou tu osm milionů korun, přičemž součástí rozpočtu je tu i rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku na jedné straně ulice Legionářská,“ zmínila Pastrňáková.

Dodala, že na základě podnětů od občanů opravuje město i komunikace v části vnitrobloku mezi ulicemi Janáčkova a 28. října. „Tyto opravy komunikací stály město více než dva miliony korun, přesněji za cesty v lokalitách Leska a Cínová hora, ve vnitrobloku Janáčkova, 28. října a dlažba u školy na Pražské,“ vyjmenovala Zuzana Pastrňáková.