Podepsáno. V areálu Městské plovárny Louka vyroste do dvou let nový moderní krytý bazén s wellness a multifunkčním fitness sálem. Starosta města Znojma Jakub Malačka podepsal smlouvu o zhotovení stavby se Sdružením pro výstavbu bazénu Znojmo.

Budova krytého bazénu je navržena jako doplněk areálu Městské plovárny ve Znojmě-Louce. Vizualizace. | Foto: Michal Žák/Burian-Křivinka Architects

Vítěz výběrového řízení se zavázal postavit nový bazén do dvou let a za částku 285 milionů korun. Stavbaři chtějí začít stavět o prázdninách. „Plavání ke Znojmu patří odjakživa. Je to taková naše výkladní skříň, takže výstavba nového krytého bazénu je dobrá zpráva pro Znojmo i všechny sousední obce, které náš projekt podpořily,” komentoval Malačka.