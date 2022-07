Jednu ránu za druhou schytávají v posledních měsících peněženky lidí na jižní Moravě. A nyní přichází další. Odhady ukazují, že letošní sklizně základních obilovin v kraji jsou horší než v předchozím roce. Podle zemědělců to může přispět ke zdražování pečiva.

Výnos obilovin má být letos o sedm tisíc tun nižší než loni. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu. „Celkově je to o procento méně než loni. Výrazný pokles mají výnosy zejména u jarní pšenice, a to o polovinu. O dvanáct procent méně bude i ječmene jarního. Naopak u pšenice ozimé sledujeme pětiprocentní nárůst,“ informoval Karel Adam z Krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Horší sklizeň pak může podle zemědělců přispět k ještě výraznějšímu zdražování pečiva. „Je-li něčeho méně, cena roste. A nakonec to pocítí koncový zákazník. Nicméně horší sklizeň nebude hlavním hybatelem nárůstu cen. Jsou tam daleko zásadnější příčiny. Válka na Ukrajině, vysoké ceny energií i nárůst v podstatě veškerých vstupních nákladů. V porovnání s tím bude mít menší úroda dopad na ceny poměrně malý,“ uvedl zemědělec Jiří Němec z Přeskačí na Znojemsku.

Válka na Ukrajině

Jeho slova následně potvrdil i odborník z ekonomické oblasti Lukáš Kovanda. „Předpokládaný nárůst cen pečiva v příštích dvanácti měsících se bude pohybovat v desítkách procent. Za zdražováním ovšem hledejme spíše válku, neboť Ukrajina je obilnice Evropy. Velký tlak je i vzhledem k inflaci na zvyšování platů, což se opět musí v ceně projevit. Popisovat energetickou situaci snad netřeba,“ tvrdí ekonom.

Příčinou horší sklizně na jihu Moravy bylo nepříznivé počasí, především pak chybějící déšť. Jaro bylo velmi suché. „Je to horší každým rokem. Už i tabulky bylo nutné upravit tak, že co bylo dříve sucho, je dnes norma. A co je dnes sucho, byl dříve naprostý extrém,“ vylíčil pro Deník Rovnost již dříve zemědělec Petr Chaloupka z Hodonínska.

A zlepšení v následujících dnech očekávat nelze. Spíše naopak. Podle odborníků z webu Intersucho na většině území jižní Moravy převládá sucho mírné. Nicméně v následujících dnech budou v kraji teploty atakovat šestatřicet stupňů Celsia a do deseti dnů bude podle předpovědi na devadesáti procentech území Jihomoravské kraje převládat sucho extrémní.