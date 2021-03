Je to trochu na pytel, když můžeme na vycházku jen kolem dědiny. Navíc všude rozházené roušky, petky, plechovky. Tak vezmeme pytel a sbíráme je na vycházce. Tak se postavila k lockdownu matka dvou malých dětí Barbora Veselá z obce Rybníky na Znojemsku.

Barbora Veselá z obce Rybníky na Znojemsku chodí s dětmi na vycházku sbírat odpadky, v obci zajistila pytlomaty i pro ostatní zájemce. | Foto: osobní archív Barbory Veselé

Po dohodě s tamním vedením obce vymyslela i takzvané pytlomaty, zásobníky na malé sáčky, velké pytle i gumové rukavice. „Dva jsou rozmístěné po Rybníkách, další dodám podle potřeby. Zájemci si je mohou libovolně vyzvednout cestou na vycházku. Po obci i do přírody. Při návratu je mohou plné nepořádku dát do popelnice nebo na sběrný dvůr. Pokud se do úklidu opře někdo trochu víc a pytle s odpadem budou nad jeho síly, může je nechat někde u cesty a poslat nám o tom zprávu. Odvoz zajistíme,“ vybízí Veselá ke sběru ostatní obyvatele.