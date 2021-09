Žena ze Znojma darovala přes 150 litrů krve. Asi třicetkrát víc, než má v těle

Krev daruje už sedmatřicet let. Na jejích tři sta čtyřicet odběrů už neexistuje ani ocenění. Olga Černá ze Znojma už ale to nejvyšší z nich má. Plaketu Českého červeného kříže Dar krve – dar života dostala při dvě stě padesáti odběrech. Ty už ale skoro o sto dalších překonala. „Daruji krev proto, že je potřebná a nikdy nevím, kdy ji bude potřebovat třeba i někdo z mojí rodiny, ale nechci to přivolávat,“ říká rekordmanka.

Olga Černá darovala svoji krev třistačtyřicetkrát. Foto: Nemocnice Znojmo | Foto: Se souhlasem Nemocnice Znojmo

Krev začala dávat v osmnácti letech, ještě jako studentka Střední zdravotnické školy ve Znojmě. „Chodila jsem někdy na praxi pomáhat na transfuzní oddělení. Již tehdy jsem měla možnost vidět, jak odběry probíhají a byla zde vždy pohoda, neboť s dárci bývala legrace. Dárcovství jsem přerušila jen na dva roky, kvůli zdravotním potížím a v době těhotenství. Hodnoty krevního obrazu neodpovídaly normě a v nemocnici naopak zvažovali, zda mi nemají krev dát. Pomohly léky a zanedlouho jsem darovala krevní plazmu,“ zavzpomínala Černá, která dnes na zdravotnické škole vyučuje. A často pobývá i mezi nemocnými. „Vidím, jak jim tato tekutina ve většině případech navrací život. V mládí to bylo proto, že jsem chodila na transfuzní oddělení pomáhat a v prvním ročníku mi zemřel tatínek, který byl vážně nemocný. Tehdy jsem vůbec netušila, že budu dárcem tolik let,“ podělila se. Dopravní novinka ve Znojmě: lidé si mohou půjčovat sdílené elektrokoloběžky Přečíst článek › Srovnává podmínky pro darování krve před lety a dnes. „Jednak se dlouho čekalo, než byly pořízeny laboratorní výsledky, podle kterých se rozhodlo, zda nám může nebo nemůže být krev odebrána. Nebyl ani přímý kontakt se sestrami, které v boxu odebíraly krev. Mluvily na nás přes skleněnou přepážku a otvorem jsme prostrčili ruku. K odběru se používaly jehly, které byly nejen silné, ale občas méně ostré. Odběr trval delší čas a krev se odebírala do skleněných lahví. Dnes je realita úplně jiná, na dárce čeká krásné prostředí a ráda se na hematologicko-transfuzní oddělení vracím. Všichni jsou zde milí a opravdu se zde cítím dobře,“ ocenila dárkyně. Dárcovství ji také motivuje udržovat se v kondici. „Snažím se cvičit, mám ráda turistiku, jízdu na kole, plavání. Strava je také důležitá. Dbám na dostatek ovoce, zeleniny a potřebuji i stravu s dostatkem železa a bílkovin. Před samotným odběrem dodržuji požadavky, jako je nejíst tučné jídlo, dostatečně pít a je zakázán i alkohol, ale i s tím nemám problém,“ směje se. Muž v opilosti spolykal sedm prášků, teď je souzen za pokus o vraždu ve Znojmě Přečíst článek › Úskalím mohou být podle ní komerční odběry za peníze. „Krev by měla příjemci pomoct, ne ublížit. I k odběru plazmy se dostavují bohužel i lidé, kteří porušují předpisy, mnohdy problémy zamlčí a neuvědomují si, že nepomohou, ale nemocnému přitíží,“ poukázala. Své nadšení a filosofii předává dál a dárcovství strhla mnoho dalších lidí. „Na svém pracovišti jsem přišla s myšlenkou, že bychom mohli chodit pravidelně darovat krev. Takže dvakrát do roka přicházíme s našimi studenty na odběry krve. V říjnu nás čeká společný už osmnáctý odběr krve. Mimo žáků a studentů se dárci stali i moje kolegyně a dárcem je i ředitel školy. Mnozí z nich získali už ocenění MUDr. Jana Janského, a to od bronzové až po zlatou plaketu. Dále naše řady doplňují i rodinní příslušníci kolegyň i žáků a studentů. Přivádí i kamarády, přítele, přítelkyně,“ vyjmenovala Černá. Prosiměřičtí pojmenovali ulici po Hanzelkovi a Zikmundovi. Přátelili se Přečíst článek › Nábor provádí se spolupracovníky na Střední škole technické ve Znojmě i gymnáziu Dr. Karla Polesného. Pomáhá v národním registru dárců dřeně i populární Kabelkománii z níž jde výtěžek pro „Vždy ostatním říkám, že nikdy není pozdě. Doufám, že mi zdraví ještě dovolí a budu moci v dárcovství pokračovat,“ přeje si Olga Černá. Byla přítomna i předávání ocenění pětapadesáti dárců krve, kteří ve středu převzali Zlatý kříž Českého červeného kříže druhé a třetí třídy za 120 a 80 odběrů. Uskutečnilo se na nádvoří Minoritského kláštera ve Znojmě.