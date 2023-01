Nedostatek teplé vody ve špičce večerního koupání by mnozí obyvatelé pochopili, jenže si ji podle svých slov neužijí ani v jinou denní dobu. „Dnes jsem se chtěla vykoupat v jednu hodinu odpoledne a bohužel jsem měla smůlu,“ uvedla v diskusi na sociální síti facebook Denisa Juřicová.

Ve Znojmě zavřely další restaurace. Medvěd čeká na jaro, Věčnost na zájemce

Podle jiných se nevyplatí ani čekat s očistou v teplé vodě na ráno. „My bydlíme na Větrné, tady máme problém s teplou vodou ráno. Ale zas člověk nemůže čekat, že mu z kohoutku začne okamžitě téct horká voda když je v noci minimální průtok a po cestě od kotelny do domácnosti rychle chladne,“ měli určitou míru pochopení obyvatelé podepsaní jako Libor a Radka Trnkovi.

Do starých kolejí

Lidé poukazují na to, že problém se studenou vodou trvá zhruba od podzimu, znovu od Vánoc a týká se celého sídliště. „Soused to dříve řešil na městě, chvíli to fungovalo, ale zase se to vrátilo do starých kolejí. Ohřev vody platíme, tak nevím, proč bychom se měli sprchovat a koupat ve studené vodě,“ namítala Šárka Sochnová.

Proč obyvatelům sídliště teče z kohoutků jen omezené množství horké vody Deník zjišťoval, zatím to nikdo neví. Podle správců nemovitosti i vedení tepláren žádnou poruchu kotelen v současné době provozovatelé neevidují, ani po kontrole zařízení.

Firma chce po Znojmu více peněz na stavbu bazénu. Může jít až o 15 procent

Podle ředitele Správy nemovitostí města Znojma Marka Vodáka se stížnosti na nedostatek teplé vody v Příměticích objevily už v minulosti. „Jednalo se o nedostatek teplé vody ve špičkách, tedy v době, kdy se v jeden čas spotřebovává více teplé vody. Toto jsme řešili s technikem Znojemské tepelné společnosti panem Bitalou. Po kontrole nikdo nenašel žádnou závadu,“ uvedl Vodák.

V poslední době eviduje správa jen jednu podobnou stížnost. Po dotazu Deníku ale požádal šéf správy nemovitostí teplárenskou společnost o prověření situace. „Na základě vašeho dotazu jsem oslovil i pana Svobodu, jednatele Znojemské tepelné společnosti a požádal o jejich případné zjištění z poslední doby,“ ujistil Marek Vodák.

Technik udělá kontrolu

Znojemská tepelná společnost už podle jednatele Květoslava Svobody zahájila kontrolu zařízení, potřebovala by ale víc konkrétních informací od obyvatel či společenství vlastníků. „Potřebujeme konkretizovat, lokalizovat problém a určit místo, kterého se to týká a neustále se to opakuje. Jelikož nemáme informace o zmíněném problému, bude potřeba kontaktovat odpovědné osoby. Náš technik udělá i kontrolu těchto zařízení,“ ujistil Svoboda s tím, že vzdálená správa kotelny nevykazuje žádné anomálie v chování.

Nájemníci v domech by se podle něj měli obrátit na předsedy Společenství vlastníků jednotek. „Bylo by vhodné, aby na nástěnkách každého domu byla informace a kontakt, který mohou lidé použít v případě jakékoliv poruchy. Jestliže domy spravuje Znojemská tepelná společnost, kontakty by měly směřovat výhradně k ní, aby nedocházelo k prodlevě v řešení problému,“ doporučil Svoboda.

Tady je Babišovo, tady Pavlovo. Tři překvapení voleb na Znojemsku

Lidé mohou své dotazy uskutečňovat telefonicky na čísle společnosti 515 224 484 nebo na e-mailu info@zts.znojmo.cz. Podrobné kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na webu znojemskatepelna.cz.

Znojemská tepelná společnost zajišťuje teplou vodu pro své odběratele po celý rok, standardně v době od pěti hodin ráno do deseti večer. „Zákazník si však může ve smlouvě nastavit i nepřetržitou dodávku po celých čtyřiadvacet hodin,“ je uvedeno na webových stránkách společnosti.