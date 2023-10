/VIDEO/ Nezvykle teplý a suchý podzim houbám sice příliš nepřál, ale po deštích z posledních dnů se dají očekávat po výpravě do lesa plnější košíky. Na Znojemsku mohou lidé v těchto dnech najít třeba hlívu, václavky nebo ucho jidášovo. Tyto a další druhy hub najdou jejich příznivci v mázhausu Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Výstava Živé houby v muzeu lákala v úterý dopoledne znojemské školy a školky. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Koná se tam totiž krátkodobý výstava Živé houby v muzeu. Zájemci si musí pospíšit, končí totiž ve čtvrtek 2. listopadu.

Výstava v mázhausu Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Na snímku korálovec.Zdroj: Deník/Ilona PergrováJak upozornil botanik Jihomoravského muzea ve Znojmě Radomír Němec, vzhledem k houbařsky méně příznivé sezoně je na výstavě zastoupeno dvě stě dvacet druhů hub, obvykle jich bývá i tři sta. „I tak se nám sešly zajímavé kousky. Například korálovec, který vypadá opravdu jako korál a vyrostl na ořešáku v Dobšicích,“ ukazuje neobvykle vyhlížející houbu.

Lidé zde najdou i houby s léčivými účinky. Kromě ucha jidášova je to třeba rezavec šikmý nebo lesklokorka lesklá.

„Výstava začala 30. října, na zahájení byl přítomný i Jan Běťák, uznávaný odborník z České vědecké společnosti pro mykologii. Účastnil se také místní znalec hub Marek Čapoun. Lidé mohou znát jeho web houbyznojemska.cz,“ poukázal Němec.

Jako řešeto. Stromy v Městském lesíku ve Znojmě překvapují otvory

V úterý dopoledne na výstavu zavítaly děti z Mateřské školy Holandská ve Znojmě a školáci ze Základní školy Mládeže. Menší návštěvníci pouze sledovali, co na stolech leží, starší děti čekalo poučení o světě hub zábavnou formou.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Na výstavě je možné koupit také publikaci Houbařský rok na Znojemsku. A kdo přemýšlí, jestli vyrazí do lesa, počkat by mohl ještě pár týdnů. „Prognóza je příznivá, houby by mohly ve větším růst do čtrnácti dnů,“ doufal botanik. Jak podotkl, v přírodě je rovnováha. „Když je teplý a suchý podzim, daří se nad míru vínu a stěžují si houbaři,“ uzavřel.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Podzimní barvy Znojmu sluší. Okolí Dyje začíná zlátnout. Vody je stále málo

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová