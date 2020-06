Na nedobrý stav lávky upozornil Deník Rovnost už před dvěma roky. „Lávka není provozně nebezpečná, ale adekvátní péči potřebuje,“ uvedl místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Lávku čeká odstranění poškozeného nátěru, odrezivění a dočká se nového ochranného nátěru mostních konstrukcí. „Odborná firma také zkontroluje svárové spoje a na základě výsledku provede případné opravy k posílení zesláblých kovových prvků,“ dodala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Uzavírku radnice neplánuje.

Silně zkorodované jsou i chráničky inženýrských sítí, které jsou na mostě zavěšené. Poškozené části, které bude potřeba odstranit, se nahradí novými ocelovými trubkami. Chráničky se rovněž ošetří třemi vrstvami ochranných nátěrů.

Poškození před dvěma roky konstatoval i stavební inženýr Jaroslav Dvořák. „Po vizuální prohlídce lze konstatovat, že koroze již není jenom povrchová a že zasahuje do hloubky kovu řádově jeden až dva milimetry. Odborným odhadem lze konstatovat, že do roka by bylo dobré udělat opravu s novou povrchovou úpravou,“ řekl tehdy Deníku Rovnost Dvořák.

Opravy provede firma Alpinic Znojmo, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výběrovém řízení. „Práce má zahájit na přelomu června a července. Lávka bude průchozí i po dobu prací, které potrvají přibližně tři měsíce. Možná jsou krátkodobá omezení dle potřeby,“ doplnila mluvčí Znojma.