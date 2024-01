Příjemná změna čeká matky ve znojemské porodnici. Vedení Nemocnice Znojmo informovalo o tom, že na jaře je v plánu kompletní výměna oken v porodnici.

Gynekologicko-porodnického oddělení má nová lůžka, čeká na výměnu oken. | Foto: Nemocnice Znojmo

Skončí tak nepříjemnosti, které ženy pociťovaly zejména v zimních měsísích. „Jsou tam ještě původní, padesát let stará okna, která nezajišťují rodičkám, ani novorozencům potřebný tepelný komfort,“ sdělil ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík.

V porodnici zavedli loni bufetové stravování pro maminky a kompletní vyměněnou prošla pacientská lůžka. „Porodní a operační sály včetně novorozeneckého oddělení jsou vybavené nejmodernějšími přístroji, které jsou pravidelně obměňovány,“ poukázala mluvčí zdravotnického zařízení Petra Veselá.

Nemocnice sází na rodinné prostředí. „Snažíme se porodnici postupně modernizovat a zajistit tak ženám co nejvíce rodinné prostředí. Stávající prostorové možnosti oddělení nás ale limitují. Bez kompletní rekonstrukce prostor nejsme schopni zajistit všude, kde by bylo nutné například sociální zařízení. To nás mimo jiné omezuje také ve zřízení rodinných pokojů. Nicméně v projektu kompletní rekonstrukce lůžkové části nemocnice s tím počítáme,“ sdělil ředitel Pavlík.