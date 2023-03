Změna. Část vlaků na jihu Moravy převezme Arriva. Od konce příštího roku

Lidé, kteří cestují například z Břeclavi do Znojma, nebo z Hodonína do Veselí, pojedou na konci příštího roku soupravami společnosti Arriva vlaky. Firma totiž uspěla v takzvaném rozstřelu mezi dopravci o provoz vlaků v souboru Jih v Jihomoravském kraji. Od prosince 2024 má převzít provoz na trati z Břeclavi do Znojma. Informoval o tom server zdopravy.cz.

Jednotka Siemens Desiro společnosti Arriva vlaky. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Sůra