Další změny se budou týkat příměstských částí Mramotice, Konice a Popice. „Do Mramotic přibudou dva nové spoje. Jeden bude do této příměstské části zajíždět v odpoledních hodinách v pracovní dny, ten druhý v nepracovní dny. Podle přání bydlících budou zavedeny také změny v obslužnosti Konic a Popic,“ dodala Svedíková Vávrová.

Doplnila, že pokud bude zajíždět více autobusů k nemocnici, bude to jen dobře. „Například ráno, když jde člověk na odběry nebo rychlou kontrolu a chce být rychle zpátky, jsou rozestupy mezi odjezdy autobusů poměrně velké,“ zvažovala.

Nové jízdní řády budou zveřejněné od 1. prosince. V internetových vyhledávačích spojů jsou již podle sdělení mluvčího radnice Pavla Kovaříka zanesené. Ve Znojmě nejde v letošním roce o první změny v jízdních řádech. K jejich úpravě na základě podnětů obyvatel došlo už na jaře po prvních měsících provozu nového autobusového dopravce. Deník o nich informoval.

Znojmo cestování městskou hromadnou dopravou podporuje. Děti a studenti mají částečně kompenzované jízdné a zadarmo jezdí i důchodci. „Město už dříve v tomto roce přistoupilo k částečné kompenzaci cen předplatních jízdenek pro děti a studenty do osmnácti let. Znojmo je také jediné město na jižní Moravě, kde mají bezplatnou přepravu v autobusech městské hromadné dopravy senioři pobírající starobní důchod bez ohledu na věk,“ poukázal mluvčí znojemské radnice Kovařík. Jak doplnil, v kraji bezplatná doprava platí pro penzisty až od sedmdesáti let věku.

Nový dopravce Autobusy Karlovy Vary jezdí ve Znojmě od 1. ledna 2023. Po městě tak vozí cestující nové nízkopodlažní autobusy Mercedes a malé autobusy ISUZU. Dopravce zvítězil v povinném výběrovém řízení na městskou dopravu na linkách 801 až 809. Nově zajíždí autobusy na Cínovou horu a do Koželužské ulice. První dny provozu nového systému odkryly některé nedostatky, s nimiž se cestující potýkali.

Lidé již tehdy nejčastěji zmiňovali nedostatečné spojení s nemocnicí či malá písmena na jízdních řádech. Cestujícím pomáhaly v orientaci vytištěné letáky i kontaktní centrum. „Museli jsme posílit obsluhu. Překvapilo nás například, že lidé požadují papírové jízdní řády, což je rarita a museli jsme rychle zajistit dotisk. V jiných městech jsme se s tím nesetkali,“ uvedl tehdy Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která zajišťuje hromadnou dopravu na jihu Moravy.

Předešlý dopravce Znojemská dopravní společnost Psota nadále obsluhuje regionální autobusové linky v kraji.