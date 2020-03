Další mimořádná opatření oznámil po večerním zasedání krizový štáb znojemské radnice. Všechny budovy úřadu zůstanou až do 24. března zavřené.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Sylva Pavlačková

„Všechny budovy jsou od pondělí do 24. března pro veřejnost zavřené. Veškeré plánované schůzky s veřejností, porady, komise a výbory se ruší a přesouvají na dobu nejdříve po 24. březnu. Výkon agendy státní správy bude do uvedeného data v pohotovostním režimu, vyjma případů, kdy by takové omezení mohlo ohrozit životy nebo zdraví,“ sdělila v neděli po deváté večer mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.