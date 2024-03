Další aktivita, na kterou jsme pyšní, je spolupráce s podnikateli na akci Znojmo zadax . Bylo také potřeba zřídit destinační společnost. Dříve zařizovala Znojemská Beseda propagaci jak pro Znojmo, tak pro okolí, nejde ale dělat kampaň pro celý region. My se věnujeme Znojmu, destinační společnost okolí a vzájemně se doplňujeme. V neposlední řadě bylo velkým krokem založení akce Znojemské kulturní léto. V létě byly nějaké stěžejní akce, ale nenavazovaly na sebe. Chtěli jsme to propojit s cestovním ruchem, aby každý den byla nějaká menší akce, aby se pořád něco dělo a město žilo.

Zmiňoval jste novou tvář vinobraní. Jak se změnilo?

Na našem vinobraní jsou především důležité historické prvky, jako například průvod. Spousta lidí si z něj však vezme jen nějakou popovou hvězdu, nebo kapelu, která zde vystupuje. To jsem vnímal jako negativní. Sice je to velká součást a umělci si zaslouží pozornost, ale musíme být v něčem jedineční, abychom nezapadli mezi ostatní, kteří staví vinobraní jen na burčáku a kapelách.

Na co jste se zaměřili?

Snažíme se tedy dát do popředí právě historickou část a víno, upozadili jsme i burčák. Víno je něco, za čím se budou návštěvníci vracet v průběhu celého roku. Odbourali jsme kelímky a místo nich naléváme do skleniček, abychom zvýšili úroveň a kulturu při pití vína. Vyhráli jsme si se scénami, například v uličce chudiny. Přidali jsme i program na neděli, tržiště na odjezd pro návštěvníky. Už to není velká akce, spíš si mohou v klidu projít město, nakoupit si na cestu a prohlédnout si něco, čeho si třeba za celý víkend nevšimli. Je to taková pozvánka na další návštěvu města.

Znojemská Beseda pořádá v průběhu roku spoustu akcí. Jaké události nebo programy jsou ve Znojmě nejúspěšnější?

Nejúspěšnější je určitě už zmiňované Znojemské historické vinobraní. Je v tom určitý patriotismus, je to akce velmi důležitá nejen pro Znojmáky. Vinobraní je přínosem pro mnoho lidí, návštěvníci se ubytovávají v okruhu čtyřiceti kilometrů. Pracujeme ale na tom, aby bylo vinobraní pozvánkou na celý rok. Stejně důležitě vnímám kulturní léto.

Co kromě Znojemského kulturního léta stojí za zmínku?

Možná také Májové slavnosti, které jsou stěžejní svým rozsahem a nabízí tak program jak pro místní, tak pro návštěvníky, kteří se zde ubytují. Když pak někdo přijede na jednu akci, zůstane i na další a propojí tak kulturu, ubytování, gastronomii a další služby. Jsem pyšný i na Městské divadlo. Po covidu nebylo jednoduché vrátit se zpátky do kolejí, co se návštěvnosti týče. Mám radost zejména ze školních představení, pro děti je to určitá forma vzdělávání i zábavy.

Pořádat takové akce musí být náročné. Co je tím nejdůležitějším při organizaci?

Zásadní je rozhodně bezpečnost a samotná organizace a spolupráce s ostatními institucemi. Můžete mít sebelepší program, ale musíte také zajistit přívod elektřiny, rozvod vody, stánkový prodej a v neposlední řadě i úklid. Snažíme se také, abychom měli v každém ročníku akcí něco nového nebo abychom minimálně udrželi kvalitu.

Když už se bavíme o novinkách, máte nějaké plány do budoucna?

Usilujeme o sál. Máme sice nějaké prostory a spolupracujeme s místními podnikateli, chybí ale reprezentativní prostor s větší kapacitou. To by se mohlo vyřešit Jízdárnou. Prozatím připravujeme nastavení provozu, ale jsme teprve v počátcích, hotovo by mělo být v roce 2026. Blíží se také výročí 800 let města Znojma, to je určitě obrovské téma, na které se připravujeme. V příštím roce budeme pracovat na konceptu, který máme připravený. I nadále chceme pracovat se Znojemským historickým vinobraním, abychom udrželi jeho věrohodnost, abychom nesklouzávali k mainstreamu. Máme plány i s radniční věží, kdy bychom otevřeli novou expozici. I nadále chci stavět na týmu, který tady máme.

Co považujete za hlavní výzvy, které vaše práce přináší?

Byl jsem si vědom, že jdu někam, kde to nebude jenom o kultuře a cestovním ruchu. Je potřeba zvládat organizační stránku akcí, aby byla správně nastavena bezpečnost, abychom uměli správně reagovat v případě krizových situací. Zároveň správcuje Znojemská Beseda několik budov a stará se o svěřený majetek. Jsou potřeba nejen opravy ale i udržování chodu a vylepšování současného stavu. Věděl jsem, že to nebude jednoduché a že tato práce obnáší plno věcí, které ani nejdou vidět.

Jak se dá tohle všechno zvládat?

Největším úspěchem je náš tým. Díky němu se daří zvládat vše, co je potřeba, udržovat v chodu jednotlivé provozy. A po deseti letech ještě přicházet s dalšími nápady, co uděláme nového a také s věcmi, které nás posouvají dál. Dokážeme také přijímat kritiku a říct si, že něco dokážeme udělat líp. Zpětná vazba je někdy nepříjemná, ale je potřeba si ji uvědomit, abychom se nezasekli na jednom místě.

Jaké jsou vaše osobní dojmy nebo zkušenosti z deseti let ve funkci ředitele?

Pro mě je Beseda srdcová záležitost. I když jsem se svou funkcí zdědil některé problémy, a ne zrovna malé, tak to pro mě byla obrovská škola a vnímám to jako cennou zkušenost. Beseda je pro mě velmi důležitá, stejně jako lidé, kteří tady se mnou pracují.

Takže svou budoucnost vidíte stále v Besedě?

Mám chuť a energii dál tvořit a podílet se na tom, aby bylo Znojmo vnímáno jako město kultury a turisté sem stále přijížděli. Nevím, co by se muselo změnit, odcházet rozhodně neplánuji. S kolegy máme neustále další nápady a vize, kam se rozvíjet i na další roky.

Máte nějakou závěrečnou myšlenku nebo poselství k výročí vašeho působení ve funkci?

Pro mě je důležité, aby byla Znojemská Beseda vnímána jako celek, jako organizace, kde pracuje tým skvělých lidí, kterým záleží na městě Znojmě a na jejich práci. V žádném případě to není jen o jednom člověku, ale o lidech, kteří se na akcích podílí, zařizují je a mnohokrát nejsou ani vidět. Není to pro nás jen o cestovním ruchu a o programu pro mimoznojemské. Děláme to právě pro Znojmáky a jsem rád, že akce navštěvují. Je to radost.