O udělení certifikátu informoval v úterý po poledni ředitel znojemské kulturní a turistické organizace města František Koudela.

Znojemská Beseda se tak stala teprve pátou organizací v České republice, která na tuto certifikaci dosáhla. „Znojmo zažilo v uplynulých letech mimořádný zájem turistů a jinak tomu nebylo ani v poslední mimořádné sezóně. Proto jsme podali žádost o udělení certifikace a uspěli jsme,“ komentoval Koudela.

Znojmo tak má podle něj nakročeno mezi hlavní hráče klíčových destinací v republice. „Věřím, že právě toto začlenění nám umožní lépe a efektivněji propagovat Znojmo a jeho turistické atrakce. Je to pro nás další krok, jak být mezi top cíli turistické nabídky. A tato doba napovídá, že ještě v nejbližších měsících nedojde k zásadním změnám v možnosti vycestování do zahraničí. Je jasné, že Znojmo bude vyhledávaným cílem domácí turistiky i v nadcházející sezóně. Nejde o to, abychom zvyšovali návštěvnická čísla na našich provozech, ale abychom vytvořili ideální prostředí pro podnikatele ve službách cestovního ruchu,“ plánuje Koudela.