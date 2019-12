„Operaci podstoupil pacient se zlomeninou druhého bederního obratle po pádu na záda. Žádná jiná krajská nemocnice tyto operace páteře neprovádí. Sedmačtyřicetiletý pacient může od čtvrtka chodit,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Veselá.

„V době, kdy jsme začínali s operacemi páteře, takové velké výkony žádná krajská nemocnice nedělala,“ přiblížil začátky Hart, který za posledních šestnáct let provedl v Nemocnici Znojmo okolo padesáti různých operací, která mají prvenství daného výkonu v České republice.

Pacienti zdejší Ortopedicko-traumatologické oddělení vyhledávají nejen z regionu, ale z celé republiky i ze zahraničí. „Mám radost, když kolegové naznají, že na některé výkony nejsou dostatečně vyškoleni a posílají pacienty k nám, to mě opravdu těší,“ dodal Hart.

Dvě třetiny pacientů jeho ambulance tvoří pacienti mimo region.

Pracoviště dělá všechny výkony v oboru s výjimkou primárních nádorů, které vyžadují multioborovou spolupráci, a korekcí dětského zakřivení páteře (skolióza), které jsou také prováděny pouze na superspecializovaných pracovištích.

"Ročně se v Nemocnici Znojmo provede kolem 2300 ortopedických operací, z toho přibližně dvě stovky náhrad kyčlí, dvě stě náhrad kolen a třicet náhrad ramenních kloubů. Problém, který pracoviště v současnosti nejvíce trápí, je odchod lékařů, a to především do zahraničí po tom, co nasbírají dostatek zkušeností a zručnosti v operativě," dodala Veselá.