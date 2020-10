Nemocnice potřebuje zdravotníky, pomocný personál, prostory pro lůžka, ale například i pedagogy. „O spolupráci nás požádal ředitel nemocnice Martin Pavlík, na schůzce se nás sešlo přes třicet starostů,“ uvedl starosta Jevišovic Pavel Málek.

Má na starosti výzvu k dobrovolníkům, kterou ve čtvrtek v noci rozeslal kolegům do regionu a zveřejnil na inernetových stránkách. „ Z čísel vyplývá, že se situace nevyvíjí dobře a je možné, že Nemocnice Znojmo bude potřebovat pomoc každého z nás. Kdo je připraven, není překvapen, to je to, čím se teď musíme řídit a co může v budoucnu zachránit zdraví, možná i životy našich spoluobčanů,“ apeluje ve výzvě Málek.

Nemocnice je podle něj zatím schopna čelit současné koronavirové výzvě, ale to se může rychle změnit. „Rapidně narůstající čísla nemocných nás přiměla se připravit na krizový stav,“ uvedl Málek,

Seznam dobrovolníků i například volných prostor pro lůžka chtějí mít starostové a vedení nemocnice ve středu jedenadvacátého října. „Uvítáme pedagogické pracovníky, kteří by pomohli ve školské skupině a mateřské škole zřízené pro pracovníky nemocnice. Hledáme také prostory v obcích pro umístění pacientů nemocnice do sociálních zařízení, pokud nemocniční lůžka zaplní lidé s covidem,“ vyjmenoval starosta.

Nezbytná bude také pomoc dobrovolníků pro zajištění ochrany budov, úklidu, základní péče o pacienty a podobné pomocné práce. Ale také ubytování pro mediky, dobrovolníky, zdravotnický personál a další osoby. „Žádáme starosty o zaslání jmen a kontaktů na dobrovolníky, kteří by byli ochotni v případě akutního nedostatku personálu nemocnici pomoci. Prosím, oslovte všechny ve svém okolí, zaměstnance, dobrovolné hasiče, skauty, junáky učitele, číšníky, kuchaře, zkrátka všechny, kdo by nám v následujících týdnech mohli poskytnout pomoc. Budeme ji potřebovat,“ vyzývá krizový tým.

Dobrovolníci se mohou hlásit u starostů obcí nebo na e-mailu su@jevisovice.cz do středy 21. října, ale i průběžně později.

Podle ředitele nemocnice Martina Pavlíka pracuje v těchto dnech personál nemocnice s maximálním nasazením. „Ne, Covid-19 není žádná fáma, to je realita. Hluboce smekám před prací kolegů a všechny obyvatele prosím o dodržování doporučení, ať se jim líbí nebo ne. Jen tak můžeme společně omezit šíření viru a předejít přehlcení kapacit zdravotnického systému,“ zdůraznil.

Právě kvůli závažnosti situace a přípravě na nejhorší situaci se začátkem týdne rozhodl svolat schůzku se starosty. „Jde o snahu zvýšit informovanost zástupců samospráv a tak i občanů. Bohužel se potýkáme nejen s nevůlí lidí dodržovat opatření a nařízení vlády, ale i stoupající agresí vůči zdravotnickému personálu. Děkuji všem, kteří projevili zájem o spolupráci ať již v minulosti, nebo nyní,“ vyjádřil se Pavlík.

Pomoc už nabídl například starosta Znojma Jan Grois. „Situace je opravdu vážná. Město Znojmo poskytne nemocnici maximální pomoc. Jsme připraveni poskytnout i mimořádnou finanční dotaci. Zprostředkovat ubytování medikům a poskytnout městské prostory. Znovu aktivujeme databázi dobrovolníků. Připravujeme i pomoc poskytovatelům sociálních služeb,“ vyjádřil se k situaci Grois.