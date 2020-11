Jedenáctistránkové vyjádření krajského úřadu má redakce Znojemského Deníku Rovnost k dispozici. Nařizuje představitelům radnice povinnost projednat žádost o informaci zastupitele Jiřího Kacetla znovu. Musí také na kraj dodat kompletní spisový materiál k posouzení. Především chybějící přípis Policie ČR. „Již v červenci požádali zastupitelé Pro Znojmo majetkový odbor městského úřadu o informaci, v jaké kauze je vedeno policejní vyšetřování, kvůli kterému se městská rada pod vedením starosty Jana Groise rozhodla najmout právního zástupce Radka Ondruše, velké eso mezi právníky na jižní Moravě. Ze strany znojemské radnice jsme se však dočkali jen mlžení a odmítání. Nakonec jsme se proti postupu radnice odvolali na kraj,“ uvedl za členy uskupení zastupitel Jiří Kacetl.

Potvrdil verdikt Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který nyní rozhodl, že znojemská radnice musí žádost o informaci projednat znovu. „Zcela alarmující je konstatování, že znojemský městský úřad nepředal krajskému úřadu do Brna k posouzení kompletní spisový materiál. Chyběla zejména i nám odmítaná informace a to přípis Policie ČR, o který se celou dobu jedná. Krajský úřad bez této zásadní součásti spisu nemohl naše odvolání věcně přezkoumat,“ popsal Kacetl.

Krajskému úřadu vyhoví

Po nesčetných žádostech zastupitele a mnoha odpovědích radnice však není stále zřejmé koho a jaký případ najatý právník pro radnici zastupuje. „Obyčejný člověk a občan nad tím jenom kroutí hlavou. Pro někoho zákony platí, pro někoho méně. Pokud byste například finančnímu úřadu vědomě odmítli dodat jakýkoli nezbytný požadovaný dokument, potrestá vás zcela jistě pokutou. V našem případě nepohodlnou informaci, v jaké kauze je město Znojmo zapleteno do policejního vyšetřování, odmítá vedení města Znojma sdělit zcela vědomě, a i přesto nadřízený krajský úřad není podle všeho schopen donutit znojemskou radnici ke konání. Celá kauza se tak jen prodlužuje, vede se papírová válka, při novém projednání vymyslí radniční ‚šíbři‘ zase nějaký jiný fígl, nedodají třeba zase něco jiného, a takto to půjde do nekonečna. Z toho všeho jednoznačně vyplývá, že členové Rady města Znojma z ČSSD, ODS a ANO2011 nemají čisté svědomí,“ zlobí se Jiří Kacetl.

Podle vyjádření starosty Znojma Jana Groise není na radnici vedeno policejní vyšetřování. „Město bylo pouze požádáno o poskytnutí informací dle § 18 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR,“ odpověděl na dotaz Znojemského Deníku Rovnost.

Nařízení a požadavkům krajského úřadu vyhoví. „Věc bude opětovně projednána v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,“ reagoval Grois.

Proč v materiálu pro kraj chyběl klíčový přípis Policie ČR zdůvodnil následovně „Přípis Policie ČR nebyl předložen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, protože nebyl součástí spisu, respektive nebyl součástí dotazované zprávy, kterou projednávala rada města,“ vyjádřil se starosta Jan Grois.

Policie potvrdila vyšetřování, které se týká znojemské radnice, ovšem bez bližších informací. „Mohu potvrdit, že prověřujeme informaci, zda došlo k protiprávnímu jednání. Žádný trestný čin v tuto chvíli není kvalifikovaný,“ konstatoval mluvčí policistů Petr Vala.