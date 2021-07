Ocelové zuby bagru symbolicky odkrojily první zeminu v sousedství Louckého kláštěra. Ve čtvrtek dopoledne Znojemští oficiálně zahájili stavbu krytého bazénu za bezmála dvě stě devadesát milionů korun. Moderní halu s wellness a multifunkčním fitness sálem si budou moci návštěvníci užívat do dvou let. „Je to pocit úlevy. Po mnoha letech zvažování, zda rekonstruovat stávající lázně nebo postavit novou halu, jsme konečně přistoupili k zahájení této stavby. Vše jsme projednávali s odborníky, plavci, ale i s veřejností,“ komentoval na místě starosta Jakub Malačka.

Obří investice desetiletí. Tak nazývají Znojemští budoucí zázemí pro plavce v blízkosti Louckého kláštera v areálu Městské plovárny Louka. V budoucnu se obě zařízení propojí. „Už když jsme před více než dvaceti lety projektovali plovárnu, malovali jsme k ní krytý bazén. Spojení se nám už tehdy zdálo vhodné, protože se vykoupete kdykoliv, bez ohledu na to jestli prší nebo je zima.

Pak projekt kvůli vysokým nákladům na nějaký čas usnul. "Vážně jsme začali projekt bazénu zpracovávat před osmi lety,“ připomněl autor projektu architekt Aleš Burian.

Kvůli vysokým nákladům se Znojemští nemohli léta shodnout na žádné ze dvou variant. Nakonec rozhodly zkušenosti z jiných měst a studie nezávislých architektů. Nyní se dočkají osmi plaveckých drah, místo čtyř ve stávajících lázních, i prostoru k relaxaci. „Bude tam například velmi komfortně vybavené wellness i prostory pro pohybové aktivity,“ vyzdvihl Burian.

Především mezi stávajícími návštěvníky současných lázní v centru města přetrvává ale přesvědčení, že se měly zrekonstruovat, namísto nové stavby. „Lidé, školy, všichni to mají do lázní blízko, teď budou dojíždět na okraj města. Finančně nedokážu posoudit, co je výhodnější, ale zajímalo by mě, co tedy zamýšlí město s lázněmi. Zatím to nikdo neřekl,“ zauvažoval například jeden z obyvatel Znojma David Grossmann.

Plaveckou halu s relaxační zónou považuje naopak za přínos šéf Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. „Bazén, který si dlouho klestil cestu, posílí turistický ruch v celém regionu. Lidé si tady teď kromě vína a historie užijí i relaxaci,“ mínil známý představitel vinařství na Znojemsku. Právě firma, které Vajčner šéfuje, má dlouhodobě v pronájmu nedaleké interiéry Louckého kláštera, kde mimo jiné prodává své víno.

Plavecké dráhy využijí i sportovci. „Jako bývalý plavec věřím, že budeme dál pokračovat v úspěšné tradici vrcholového plavání. Máme tu spoustu talentů, určitě si některý z nich vyplave olympijský nebo světový kov,“ přál by si místostarosta Karel Podzimek, který se stará o sport ve městě. Už se těší, jak si za dva roky při otevření bazénu, skočí do vody jako první.

Lidé si budou moci v novém bazénu zaplavat od šesti ráno až do večera. „To nikdy tady ve Znojmě nemohli, všechny dráhy v lázních byly neustále obsazené,“ poukázal Podzimek.

Při slavnostním zahájení stavby vzpomněli někteří i na na prvního vizionáře bazénu v Louce, někdejšího starostu Pavla Balíka. „O tomto projektu uvažoval už na začátku tisíciletí. Jsem rád, že se ho podařilo dotáhnout do konce. Je to stavba, která bude lidem sloužit dlouhá léta. Tímto posílám Pavlu Balíkovi pozdrav do nebe,“ vzpomněl místostarosta Pavel Jajtner.

Stavbu za 285 milionů korun zaplatí Znojemští z vlastních zdrojů, pomocí dotací a bankovního úvěru.

Už za 600 dní budoucí návštěvníci využijí velký bazén, sauny, lázně, vířivky, či fitness sál.

Celková rozloha krytého bazénu bude 2216 m2. Návštěvníci budou moct strávit čas v bazénové hale, fitness nebo wellness části. V bazénové hale s galeriemi návštěvníci naleznou plavecký bazén s osmi dráhami, relaxační bazén a dětské brouzdaliště se skluzavkou. V prostorách druhého nadzemního podlaží bude umístěno wellness a multifunkční fitness sál. Návštěvníci budoucího wellness centra se mohou těšit na různé druhy saun, vířivku, Kneippův chodník, Whirlpool, parní lázeň, ochlazovací bazén a spousty dalších prvků. Součástí stavby bude také vstupní hala s recepcí a kavárnou, bazénová hala, zázemí jako šatny, toalety a administrativní část.

Stavět chtějí také v Blansku

Komplex tří budov. Nerezový plavecký bazén s osmi dráhami a posuvným dnem. Volnočasový bazén, vodní atrakce plus wellnes s několika druhy saun a vířivkou. Vše doplní moderní posilovna s vlastním zázemím. To je v kostce projekt nových krytých lázní v Blansku. Začít stavět se mají do dvou let. Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka nahradí více než čtyřicet let starý krytý bazén, který je dlouhodobě ve špatném stavu. „V původním návrhu byla priorita plaveckého bazénu. Chtěli jsme ale zajistit lepší volnočasové vyžití pro děti i dospělé. To navýšilo původní strop ze strany města, který byl 220 milionů. Nyní je odhad nákladů kolem 330 milionů,“ uvedl tamní starosta Jiří Crha

Bazén ve Znojmě - Louce



- Stavbu zahájili 15. července 2021.



- Stát má 285 milionů korun.



- Rozloha krytého bazénu bude 2216 m2.



- Dokončení je plánováno za dva roky.



- V plánu je velký plavecký bazén s osmi dráhami, wellness, fitness, vířivka, sauna, brouzdaliště, skluzavka a další atrakce.