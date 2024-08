Při otázce, kde hledá inspiraci, se Zdeněk Dvořák směje. „Člověk by rád řekl, že ve své vlastní hlavě, to už ale asi dávno neplatí. Jak se říká, všechno už bylo vyfoceno a vždy se najde srovnání s jiným fotografem. Takže přijít s něčím unikátním se rovná výhře v loterii. Spíš jde o to, hledat nové úhly pohledu a aby mě téma, které fotím, bavilo. Musím fotit proto, že to naplňuje mě. To je pak na těch fotkách, myslím, znát,“ uvažuje.

To bylo někdy v roce devadesát sedm. Jak sám přiznává, od té doby se mnoho věcí v oboru změnilo. „Dřív se fotky musely vyvolávat. Nebyly úplně špičkové kvality, ale byly dostačující. Dnes stačí digitální fotoaparát, paměťová karta a fotím a mažu a nic to nestojí. Tehdy stál každý snímek další a další peníze. Navíc jsem neměl žádnou zpětnou vazbu, dnes vám fotka všechno řekne, proč je neostrá, proč je světlá nebo tmavá,“ vysvětluje Dvořák nejzásadnější rozdíly.

„Jednou jsem na rybníce v Příměticích viděl mladé labutě, půjčil jsem si tedy tátův foťák a on mi vysvětlil základní principy. Pamatuju si, jak jsem se plazil bahnem, abych si ty labutě vyfotil z větší blízkosti. Když jsem pak přišel domů celý špinavý od bláta, tak mi vysvětlil, že existuje teleobjektiv, širokoúhlý objektiv a podobně. Tehdy mě to chytlo,“ vypráví Dvořák.

Svou tvorbu rozděluje na dvě části. „Nejvíce se věnuji školní fotografii, s kolegou už řadu let fotíme ve školách a školkách, to nás živí. Potažmo pak fotím svatby, o něco méně je potom placených reportáží. Ve volné tvorbě se dlouhodobě věnuji projektům typu Cirkus Humberto, který fotím už patnáct let. Zkrátka musím fotit to, co mě živí, abych pak mohl sednout do auta a jet fotit to, co chci já, ne co po mně chce někdo jiný,“ podotýká.

Úkolem je zachytit atmosféru

Jedna z nejprestižnějších zakázek je pro Dvořáka právě vinobraní, ne náhodou se mu přezdívá dvorní fotograf. „Přiznám se, že ani nevím, jak jsem se k focení vinobraní dostal. Zkrátka hledali fotografy, tak jsem je oslovil, že bych byl ochotný vinobraní fotit. Přeci jen pro fotografa, který rád fotí reportáž a dokument a žije celý život ve Znojmě, není nic víc, co bych tady mohl fotit,“ dodává s pýchou.

Motivací je pro něj hledat nové pohledy, kontrasty a zajímavé detaily, nesoustředit se jen na klasické fotky a portréty.

Za pátek a sobotu nachodí se svou skoro deseti kilovou výbavou až šedesát tisíc kroků. Atmosféru v podobě jednotlivých momentek zachycuje na čtyři fotoaparáty, letos mu možná ještě jeden přibude.

„Je to náročné. Práce mi začíná v pátek, kdy se uzavírá město a končí v sobotu po ohňostroji. Mým úkolem je zachytit atmosféru, fotím tak převážně v historickém centru. Jedinou výjimkou, kdy opouštím centrum je, když se připravuje a vychází průvod. Než vyrazí, tak fotím stylizované portréty postav, protože během průvodu už není možnost,“ vysvětluje Dvořák.

Výběr fotografií musí zpracovat už v neděli dopoledne a s drobnou úpravou je hned odevzdat. Při vybírání výsledných fotek musí projít několik tisíc snímků, důležitý je každý detail.

Hodnotit fotografii je subjektivní záležitost

Za svou práci získal i několik ocenění, v minulém roce například třetí místo v soutěži Czech Press Photo za fotku z kategorie Každodenní život. Nominované byly i fotky ze znojemského vinobraní.

Světovým úspěchem bylo vítězství v soutěži Huawei Next Image, kde získal hlavní cenu se souborem fotek z mobilu. Série fotek zachycuje porod jeho dcery, který trval skoro čtyřicet hodin.

Jak porota fotografie ohodnotí přitom nelze dopředu očekávat, nedá se říci, který snímek uspěje. Ve finále je možné, že zaujme úplně něco jiného.

„Fotka je subjektivní věc, stejně jako její hodnocení. Není to měřitelné ani časem, ani výkonem, ale určitě to udělá velkou radost. Já musím cítit, že se mi fotka líbí, a pokud se líbí někomu dalšímu, je to bonus,“ přiznává.

Fotograf od A do Z neexistuje

Do budoucna se chystá Zdeněk Dvořák pokračovat i nadále v tom, co ho baví nejvíce, focení Cirkusu Humberto. Příští rok by chtěl začít pracovat na vydání své vlastní knihy o tom, jak vidí cirkus očima fotografa a celoživotního obdivovatele.

„Poslední dva roky se soustředím nejvíce na focení představitele klauna, Janusze Russeka. Teprve loni jsem našel odvahu ho oslovit, jestli bych ho mohl fotit při přípravách v jeho karavanu. Primárně se soustředím na něj, a právě dvouletým focením získávají fotky tu přirozenost, kterou na nich chci vidět,“ podotýká.

Stejně jako on si našel v cirkusu to své, měl by si každý fotograf najít, co ho baví. „Radil bych nezkoušet fotit všechno. Protože fotograf, který fotí všechno od A do Z, jak říkám od aktů až po zvířátka, a byl by dobrý, neexistuje. Je nutné neustále hledat a fotit, klidně i mobilem, protože kompozici je jedno čím fotíte, buď je dobrá anebo špatná. Postupně si vyzkoušet různá témata a pak se zaměřit na jedno, dvě a dělat to pořádně, to je cesta,“ radí na závěr začínajícím fotografům.