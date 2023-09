/VIDEO/ Desítky tisíc lidí vítaly v horkém sobotním odpoledni v branách Znojma Jana Lucemburského s chotí Eliškou a ochutnávaly víno i burčák u mnoha stánků v centru města.Počasí druhého zářijového víkendu zvalo skoro ještě někam k vodě, ale ve Znojmě největší zástupy opět mířily do bran královského města. Pestrý historický program, chutná vína a čerstvý burčák opět zaplnily ulice.

Sobotní průvod patřil opět k vrcholům znojemského vinobraní. | Video: Martin Moštěk

Krátce po druhé hodině odpoledne městem nejprve hlaholí zvony z reproduktorů a brzy poté příchod krále Jana Lucemburského a průvodu jeho hostů ohlašuje víření bubnů a hlahol trubek. Jednu z nich už druhým rokem třímá Marek Svoboda. „Nebyl to úplně můj nápad, ale chodím do základní umělecké školy a kdo hraje na trubku, chodí taky v průvodu. Je to docela dřina, do troubení se musí člověk pořádně opřít, až ho pak bolí ústa a hlava, ale rozhodně je to taky velký zážitek,“ popisuje své zkušenosti mladý muzikant.

Za chvíli už zástup provolává slávu králi, Jana Lucemburského už tradičně hraje Miroslav Hrabě. Jako Eliška Přemyslovna ho poprvé doprovází Marta Dancingerová. Mezi jejími dvorními dámami ani letos nechybí Klára Boudná. „V průvodu účinkuji od svých dvanácti let. Začínala jsem jako páže, pak jsem přešla na panoše a jako dvorní dáma jezdím šestým rokem. Kolem průvodu se sešla skvělá parta lidí,“ vysvětluje Boudná jeden z důvodů, proč ji účinkování baví. „Jet v průvodu a stát na tribuně je taky obrovský zážitek. A nejkrásnější jsou setkání s malými dětmi. Každá holčička chce být princeznou a proto nadšeně sleduje a mává, když kolem jede krásně oblečená královna a její dámy. A když jim můžete zamávat zpátky a vidět radost v jejích očích, je to nádherné,“ dodává Boudná.

Podobně mluví Kateřina Hochstädter, která letos do sedla dvorní dámy usedla poprvé. „Účinkuji sedm let, nejprve jako páže a poté jako minesengr. Letos mi nová režisérka a do loňska královna Šárka Charvátová nabídla tuhle novou roli. Ráda jsem ji přijala a mohu jen potvrdit, že je to úplně jiný a nádherný zážitek,“ zdůrazňuje nová dvorní dáma. Někde blízko jde i dvanáctiletá Karolína, která také sbírá první zkušenosti. „Šla jsem na konkurs a dalšími kamarádkami jsme dostaly role královských pážat. Je to báječná role a moc mě to baví, ráda mávám lidem,“ usmívá se školačka a pochvaluje si také skvělý výhled z tribuny.

Průvod si nenechal ujít ani Alexander Drach ze Znojma. „Na vinobraní chodím pokaždé. Sejdeme se rodinou a příbuznými, rád zajdu mezi lidi. Pokaždé je to pěkné a letošek není výjimkou,“ pochvaluje si starší muž. Naopak zcela nové zážitky sbírá David Brhel z Kyjova s manželkou. „Loni jsme se byli podívat v Mikulově, letos jsme přijeli sem a jsme spokojení. Pěkné město, příjemný program, samozřejmě i víno a burčák ochutnáváme. Moc se nám líbil průvod a zdá se mi, že proti Mikulovu je ve Znojmě program víc rozprostřený po městě a nabízí víc scén,“ uvažuje Brhel.

Prodejci si všímají, že návštěvníci už několik let mají čím dál větší zájem o víno. „My už několik let burčák ani nenabízíme, protože náš Sauvignon dozrává až po vinobraní. A zákazníků máme dost, v pátek večer jsme měli plno. Letos jsme po letech museli změnit místo, ale lidé si nás zjevně našli,“ uvádí s úsměvem vinař Marek Špalek z Nového Šaldorfu. Smíšenější pocity má z letošního vinobraní Zita Henych. „Máme dvě prodejní místa, na Horním náměstí a na Velké Michalské. Letos jsou obchody trochu menší, zdá se mi, že chodí méně lidí. Těžko říct, zda je to vedrem, Mikulovem nebo vysokým vstupným,“ přemýšlí Henych. I ona si všímá změn v chuti návštěvníků. „Je poznat, že roste vinařská kultura a přehled. Lidé víc o víně ví a víc si ho kupují. Zájem o burčák trochu opadá. Ovšem docela nás překvapuje, že nejvíc lidi nakonec koupí pivo,“ podotýká Henych.

Na hlavní tribuně pomalu končí tradiční historická scéna a lidé se rozchází k menším pódiím a ke stánkům. Zábava bude pokračovat dlouho do večera. Hlavní program vyvrcholí v devět večer koncertem kapely Queenie a hodinu později ohňostrojem.

