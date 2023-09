/VIDEO/ Auta proplétající se centrem Znojma, řidiči studující dopravní značky informující o zákazu vjezdu a stavba hlavního pódia na Horním náměstí. Tak vypadalo středeční dopoledne ve Znojmě. Přípravy na kulturní akci roku, Znojemské historické vinobraní, vrcholí.

Znojmo má před sebou největší akci roku. Přípravy vrcholí. Vinobraní zavře pro auta centrum města.

Také letos s sebou nese dopravní omezení. Historická část města bude uzavřená v pátek 8. září od dvanácti hodin do půl dvanácté v noci, v sobotu 9. září pak od osmi ráno do půl jedenácté večer. „V této době bude vstup do městské památkové rezervace možný pouze s platnou identifikační páskou.

Hlavní vstupní brány jsou umístěny na tradičních místech v ulicích Kollárova, Pontassievská, Kovářská a Pražská. Do uzavřeného města se s platnou vstupenkou dá vstoupit také na Mikulášském náměstí směrem od Karolininých sadů, z Gránic na ulici Přemyslovců nebo do ulic Úvoz a Staré město pod Mikulášským kostelem, z náměstí Svobody okolo hradeb na Jezuitské náměstí a ulicí Napajedla,“ sdělil za pořádající Znojemskou Besedu Karel Semotam.

Zdroj: Martin Moštěk

Ve dnech vinobraní budou u vstupních bran umístěny pokladny, kde si návštěvníci mohou zakoupit identifikační pásky opravňující ke vstupu do historického centra města. „Děti do patnácti let mají vstup zdarma a vhodné je mít u sebe doklad prokazující věk, aby nedocházelo ke komplikacím na vstupních branách,“ vzkázali pořadatelé.

Centrum Znojma bez aut:

Uzavírka v termínu od 7. 9. 2023, 7.00 hodin – 10. 9. 2023, 24.00 hodin

• Komenského náměstí od ulic Jana Palacha po křižovatku s ulicí Studentskou a Kovářskou ve Znojmě

Uzavírka v termínu 8. 9. 2023, 12.00 hodin – 9. 9. 2023, 24.00 hodin

• od křižovatky náměstí Svobody s ulicí Pražská

• od křižovatky Mariánské náměstí s ulicí Pontassievská

• od ulice Napajedla a Koželužská

Uzavírka v termínu 10. 9. 2023, 8.00 hodin – 10. 9. 2023, 20.00 hodin

• úplná uzavírka Václavského náměstí, ul. Přemyslovců, Velké Františkánské, Klácelovy ulice, Mikulášského náměstí a Zelenářské ulice

Zákaz stání v uzavřené části městské památkové rezervace

• v termínu od 7. 9. 2023, 7.00 hod. do 10. 9. 2023, 10.00 hod., v uzavřené části od Horního přes Václavské po Mikulášské nám. dne 10. 9. 2023 až do 20.00 hodin

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

CO JE NOVÉHO:

Mázhausy a oficiální zahájení akce je v plánu v pátek čtvrt hodiny po třetí odpolední. Novou královnou bude letos Marta Dancingerová. Po více jak třiceti letech předává Václav Beran pomyslné režisérské žezlo Šárce Charvátové, kterou návštěvníci dosud znali právě jako královnu historického průvodu. „Třetí novinka patří do historického programu. Před zraky návštěvníků přejdou profesionální provazochodci prostor zvaný Jáma mezi kostelem svatého Mikuláše a rotundou svaté Kateřiny v délce bezmála sto dvaceti metrů. Je to další programový bod, který bude pro návštěvníky opravdu unikátní. Vedle rytířských turnajů a ohňových show dodá na dalších adrenalinových zážitcích,“ představil novinku František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.