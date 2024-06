Nová postava v průvodu a autorská hudba k ohňostroji. To jsou další novinky, které představili v těchto dnech pořadatelé Znojemského historického vinobraní. Nejnavštěvovanější kulturní akci ve Znojmě čeká v letošním roce jubilejní čtyřicátý ročník, kdy opět připomene návštěvu krále Jana Lucemburského. Kromě historického programu nabízí také koncerty, víno a program pro celou rodinu. Koná se ve dnech 13. až 15. září.

Na snímnku herec Martin Kraus, který zvrátní roly Oty Habsburského. | Foto: IndigoCompany

Multižánrový program pravidelně uvádí téměř dvě stovky programových bodů na třinácti scénách. „Otevíráme dvorní trakty městských domů, kde vznikají vinařské mázhauzy a dvakrát během festivalu projde městem průvod krále Jana Lucemburského, který čítá na pět set postav. Díky tomu je dnes největší vinařskou slavností, ale také největším festivalem v České republice,“ shrnula místostarostka Znojma Bohumila Beranová.

Letošní ročník představí hned několik novinek. Historicky poprvé se do průvodu znojemského vinobraní přidá postava Oty Habsburského, budoucího manžela princezny Anny.

Role se ujme divadelní a filmový herec Martin Kraus. představí se v sobotním průvodu. Poprvé také zazní autorská hudba k závěrečnému ohňostroji z pera českého hudebníka a skladatele Robina Schenka. Čeká nás ale také výstava fotografií a živé vysílání s Českou televizí,“ popsal novinky ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Právě Beseda stojí za Znojemským historickým vinobraním.

Vedle krále Jana Lucemburského, kterého opět ztvární herec Miroslav Hrabě, usedne na královský trůn poprvé znojemská rodačka Zuzana Mráková jako královna Eliška Přemyslovna. Deník o tom informoval ZDE.Zuzana Mráková je součástí vinobraní od roku 2007, kdy poprvé prošla městem jako páže. Pokračovala jako dvorní dáma a letos jako pětadvacetiletá usedne na královský trůn.

Velkou novinkou pojetí průvodu bude postava představující další z hostů krále. „Velká část návštěvníků se do Znojma na vinobraní vrací. Těší se na průvod a my chceme, aby letos měli možná ještě o něco silnější zážitek. Proto jsme s režisérkou průvodu Šárkou Charvátovou se souhlasem emeritního režiséra a autora nynějšího scénáře Václava Berana, zařadili do děje další postavu, a to Otu Habsburského, budoucího manžela princezny Anny. Této role se ujme český divadelní a filmový herec Martin Kraus,“ zmínil Koudela.

Hudba k ohňostroji

K závěru sobotního programu patří komponovaný ohňostroj. Vůbec poprvé vzniká pro znojemské vinobraní autorská skladba. Jejím autorem je skladatel a hudebník Robin Schenk, absolvent hudební kompozice Janáčkovy akademie múzických umění, držitel několika ocenění za tvorbu a také autor nejrůznější divadelní a scénické hudby. Tematem skladby bude Rapsodie ohně a vína, která provede jednotlivými symboly festivalu.

Výstava fotek

Letošní vinobraní obohatí speciální výstava fotografií z minulých ročníků, jejichž autorem je oceňovaný znojemský fotograf Zdeněk Dvořák. Jde o sérii, která letos zaujala dokonce mezinárodní porotu Czech Press Photo.

Dvorní fotograf Znojemského vinobraní zachytil atmosféru, emoce i kontrasty, které historická akce do města vnáší. „Nechybí ani úsměvné záběry ze zákulisí. Ty nejlepší snímky posledních let letos poprvé návštěvníci uvidí na panelech, které budou už od poloviny srpna až do vinobraní umístěny v ulici Hradní,“ přiblížil Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Vinobraní v Dobrém ránu

Jen pár hodin před otevřením městských bran na vinobraní bude v pátek 13. září Česká televize vysílat pořad Dobré ráno ze Znojma, a to přímo z prostředí ulice Hradní, Enotéky, znojemského pivovaru a rotundy svaté Kateřiny. „Představí se jednotlivé osobnosti festivalu, ale také další hosté, kteří jsou se Znojmem spojení,“ přiblížil Semotam.

Znojemské historické vinobraní se koná 13. až 15. září. Vedle historického průvodu nebude chybět část věnovaná dětem, dále i vinný trh, scéna vinařů VOC Znojmo, vojenská ležení, rytířské turnaje, tržiště a v neposlední řadě také hudební program. „Dramaturgie vinobraní ve Znojmě cílí na různé věkové skupiny a tematicky rozděluje různé části programu,“ vysvětlil Koudela.

Koncerty hudebních hvězd

Na hudebních scénách se představí Ewa Farna, skupina IMT Smile, Vojtěch Dyk, Monkey Business, David Koller, Wohnout, Nedivoč, The Stylist a spoustu dalších. „Je to jen velmi malá ochutnávka toho, co připravujeme,“ uzavřel Koudela.

Program najdou zájemci ZDE. Základní vstupenka stojí sedm set padesát korun.