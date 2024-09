Policisté vydali zprávu o tom, že jsou na zajištění hladkého průběhu akce připravení. „V souvislosti s bujarým veselím a konzumací alkoholu předpokládáme, že může docházet k narušování klidu a veřejného pořádku, kapesním krádežím a celé řadě dalších deliktů,“ sdělila mluvčí znojemských policistů Lenka Drahokoupilová.

Podrobný program ZDE.

Policisté ve spolupráci se strážníky budou předcházet pouliční kriminalitě a bránit tomu, aby lidé sedli za volant pod vlivem alkoholu. „Do akce budou nasazeni dopravní policisté, pořádková policie, psovodi se psy, jízdní oddíl na koních, služba kriminální policie a vyšetřování a Městská policie Znojmo,“ vyjmenovala Drahokoupilová.

Mezi návštěvníky se budou pohybovat policisté v uniformách, kriminalisté v civilu a strážníci.

Na pozoru se musí mít i řidiči, aby nepřehlédli zákaz vjezdu. „Upozorňujeme řidiče, že během konání akce budou ve městě obvyklá dopravní omezení a uzavírky. Průjezd Znojmem po silnici první třídy bude odkloněný. Další uzavírky se týkají Městské památkové rezervace. Zdůrazňujeme řidičům, aby sledovali a respektovali dopravní značení,“ vyzvala policejní mluvčí.

Zároveň návštěvníkům připomněla, aby byli ostražití a měli sebe i svoje věci pod kontrolou. „Takovéto akce lákají nejen ty, kteří se chtějí bavit, ale i kapesní zloděje, kteří využívají každé chvilky nepozornosti,“ upozornila.

Omezení, kyvadlová doprava a vlaky

Produkce největšího festivalu vína a historie v České republice přináší změny a omezení. Centrum města bude pro vjezd automobilů uzavřeno od pátku 13. září od 12.00 hodin do soboty 14. září do 24.00 hodin. Komenského náměstí od ulice Jana Palacha, Studentské a Kovářské, kde bývají umístěny pouťové atrakce, bude uzavřeno od čtvrtka 12. září od 7.00 hodin do neděle 15. září do 24.00 hod. O dopravních omezeních již Deník podrobně informoval.

Organizátoři zajistili kyvadlovou dopravu v době konání zdarma, dále také pět velkokapacitních parkovišť napojených na autobusové spoje, ale i frekventovanější jízdní řády autobusů a vlaků v regionu. Budou vypravené také spěšné vlaky vyjíždějící z Prahy, přes další města, přímo do Znojma.

Historie vinobraní

První Znojemské historické vinobraní se uskutečnilo již v roce 1966. Jeho autorem a zakladatelem byl František Koukal, který dokázal ve svém scénáři skloubit jak slavnou minulost královského města na řece Dyji, tak i jeho zachovalé historické kulisy a vinařskou tradici.

Ústřední postavou vinobraní se stal král Jan Lucemburský. „Do Znojma v roce 1327 přijel zapít zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. Město pro něj tehdy připravilo bohatý program, jehož střípky, včetně tradičního předávání práv do rukou konšelů, se divákům nabízejí k zhlédnutí dodnes,“ zmínili pořadatelé ze Znojemské Besedy.