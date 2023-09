/VIDEO/ Potlesk a jásot se ozývá z Masarykova náměstí ve Znojmě. Je pátek odpoledne a své vystoupení právě končí Vojenský umělecký soubor Ondráš. Je prvním účinkujícím na Znojemském historickém vinobraní. Na tribunu se po chvíli přicházejí představit konšelé, aby po slavnostním zahájení společně obešli mázhauzy a otevřeli je.

Znojemské historické vinobraní začalo v pátek otevíráním mázhausů. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Skupinku vedou dva zbrojnoši. Následují bubeníci se svým vířením paliček a rytmickým poklepáváním, rozvážným krokem je následuje purkmistr a konšelé. Zastavují se, aby prověřili, zda šenkýř může víno nalévat hostům. „Pro zdraví pijanů a jak to žádá mrav, přišli jsme šenk tvůj prověřit, zda je prost frejířů a víno dá se pít,“ hlaholí Marek Machal v roli purkmistra.

Na sobě má, stejně jako ostatní konšelé, těžký kabát. Zářijové slunce pálí o sto šest a pouť po mázhauzech, zdá se, nebude jednoduchá. Lidé se skleničkami či kelímky v rukou se zvolna trousí k Mikulášskému kostelu a jen odvážlivci nakouknou do uličky chudiny v Malé Michalské. Žebráci nenechají nikoho projít bez povšimnutí. Hra v kostky, ušmudlané ženštiny povalující se na zemi nebo podivíni, co kradou věci z kabelek. Otřesná podívaná. Navíc sláma na zemi na dlažebním kostkách klouže a cesta uličkou se mění snadno v adrenalin. „Chvilku jsem nedávala pozor a telefon je pryč," krčí rameny jedna z návštěvnic. Ale formou dražby ho za pár drobných díky neznámé zachránkyni získává zpět.

V pátečním podvečeru do centra Znojma zrovna přichází i mladý pár. Marie a Radek jsou na vinobraní pravidelnými návštěvníky. „Je to pro nás vlastně už tradice, vinobraní známe od mala.“ doplňují se navzájem v odpovědi. „Ráda si poslechnu kapely a ochutnám dobré víno,“ doplňuje Marie. Nenechali si ujít ani novinku letošního programu. „Zašli jsem se podívat na provazochodce, byla to moc pěkná podívaná,“ pochválil Radek.

Tradiční lákadla vyjmenovává i další místí mladý pár. „Vracíme se za každý rok za atmosférou i burčákem. Určitě si nenecháme ujít průvody a sobotní ohňostroj,“ hlásí Jakub a Nina a vyráží do centra.

I letos jsou mezi návštěvníky lidé, pro které je znojemské vinobraní stále nový nebo skoro nový zážitek. „Poprvé jsme tady byly loni, někde jsme viděly reklamu, tak jsem si s kamarádkami udělaly výlet. A protože se nám krásné město, super program a dobré víno moc líbilo, přijely jsme letos znovu,“ říká v hloučku žen středního věku Lenka z Brna. „Kolegyně mi líčily, jak je vinobraní pěkné, tak jsem se letos přidala také. A vidím, že měly pravdu, atmosféra je tu moc dobrá, výzdoba krásná a stihla jsem už ochutnat i dobré víno,“ pochvaluje si Markéta z Holasic u Rajhradu. O nejbližším programu mají kamarádky jasno. „Loni jsme neviděly večerní průvod, protože pršelo, tak si to letos užijeme. A vůbec nejvíc se asi těším na koncert, na kterém zahraje Mirai,“ dodává Lenka.

Vrcholem pátečního programu jsou mimo jiné koncerty Dalibora Jandy či Kataríny Knechtové. O půl deváté večer vyrazí do ulic Znojma historický průvod. Ten si mohou návštěvníci vychutnat znovu v sobotu o půl třetí odpoledne. Koncerty a vystoupení pokračují do sobotního večera, v deset hodin je připravený komponovaný ohňostroj. O přípravách a novinkách Deník opakovaně informoval. Podrobný program je k nalezení ZDE.

Ve stejném termínu se koná i Pálavské vinobraní v Mikulově a vinobraní ve Strážnici.