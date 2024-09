Pro řidiče, kteří míří do Znojma přinese slavnost dopravní omezení. Zákaz parkování v centru bude platit od čtvrtka 12. září od sedmi hodin ráno až do neděle 15. září, a to do desáté hodiny dopolední. Řidiči musí počítat i s částečnou uzavírkou na Mikulášském a Václavském náměstí a v ulici Přemyslovců až do nedělní osmé hodiny večerní.

Podrobný program ZDE.

Město bude pro pěší uzavřené v pátek od dvanácti do půl dvanácté večer a v sobotu od osmi ráno do půl jedenácté večer. V této době je nutné se při vstupu do centra prokázat vstupenkou. Děti do patnácti let mají vstup zdarma, ale měly by u sebe mít doklad prokazující věk, zejména jde-li o starší děti.

Lidé bydlící v centru se mají při vstupu některou z bran prokázat občanským průkazem nebo nájemní smlouvou, pokud nemají na adrese trvalé bydliště.

| Video: Youtube

Spojení městských částí s centrem města zajistí zdarma kyvadlová doprava, a to ve dvou trasách. Ze spodní části města vyjedou autobusy z Nesachleb v pátek ve tři čtvrtě na jednu, z horní části, tedy z Přímětic od hřbitova v jednu hodinu. Linky budou jezdit zhruba do osmi hodin. Zajištěný je večerní rozvoz z centra do Oblekovic mezi půl desátou a čtvrt na jednu v noci.

Více informací najdou zájemci na webu znojemskevinobrani.cz v sekci Kyvadlová doprava.

Pro mimoznojemské návštěvníky jsou připravená záchytná parkoviště. Svá auta mohou nechat v Melkusově ulici před plovárnou, v Přímětické u střední školy, v ulici 28. října podél vlakového nádraží, v Příměticích za Výrobní ulicí a v Resslově před garážemi.