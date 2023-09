/VIDEO/ Ve znamení tří zásadních novinek se nese letošní ročník Znojemského historického vinobraní, který začíná již v pátek 8. září. V roli královny Elišky Přemyslovny se poprvé představí herečka, znojemská rodačka Marta Dancingerová. Po více jak třiceti letech předává Václav Beran pomyslné režisérské žezlo Šárce Charvátové, kterou návštěvníci dosud znali právě jako královnu historického průvodu.

O změně režiséra průvodu i jiné osobě představitelky královny Elišky Přemyslovny již Deník informoval. „Třetí novinka patří do historického programu. Před zraky návštěvníků přejdou profesionální provazochodci prostor zvaný Jáma mezi kostelem svatého Mikuláše a rotundou svaté Kateřiny v délce bezmála sto dvaceti metrů. Je to další programový bod, který bude pro návštěvníky opravdu unikátní. Vedle rytířských turnajů a ohňových show dodá na dalších adrenalinových zážitcích,“ představil novinku František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, hlavního pořadatele vinobraní.

Tuto jedinečnou podívanou budou moci návštěvníci zhlédnout v páteční podvečer od šesti hodin a v sobotu odpoledne ve čtyři hodiny. Podrobný program najdou zájemci ZDE.

Koncerty pod širým nebem

Na své přijdou příznivci muziky napříč nejrůznějšími žánry a pořadatelé slibují bohatý hudební program. Do Znojma zavítá skupina Qeenie. „Českou autorskou tvorbu do Znojma přiveze Mirai, přijede zpěvačka Aneta Langerová, písničkář Pokáč, zpěvák Mikolas Josef, cimbálová muzika Harafica, Bert and Friends a v neposlední řadě také Vojenský umělecký soubor Ondráš se svým orchestrem a taneční částí souboru. Během dvou festivalových dní se na pódiu představí legenda českého popu Dalibor Janda, slovenská Katarína Knechtová, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nebo dívčí kapela Vesna, která před nedávnem reprezentovala Českou republiku v evropské soutěži Eurovision,“ shrnul hlavní lákadla Karel Semotam ze Znojemské Besedy.

Historický program a víno

Návštěvníky vtáhne do dob středověku nejen velkolepý průvod, ale i další program. Lidé uvidí historická ležení, rytířské turnaje, uličku chudiny, inkviziční soud nebo představení pro děti. Uličky a náměstí města obsadí trhovci se svými historickými výrobky, suvenýry a pestrou gastro nabídkou. To nejdůležitější ovšem nabídnou místní vinaři, a to vína a burčáky jak v městských mázhauzech, tak třeba na vinném trhu, který obsadí náměstí Slepičí trh.

Střídat se zde bude několik lidových muzik – tradičně nebude chybět znojemská Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, Cimbálová muzika Dyjavan a kromě dalších zahraje poprvé autentická Horňácká muzika Petra Galečky nebo Cimbálová muzika Rozsocháč ze Strážnice. Další scéna zaměřená na víno a lidovou muziku bude opět u rotundy svaté Kateřiny, kde vyroste degustační místo vinařů spolku VOC Znojmo. Návštěvníci tak ochutnají nejlepší vzorky odrůd Sauvignon, Ryzlinku rýnského a Veltlínského zeleného.

Vinice v Havraníkách zavřeli před sklizní hotaři, zarazili horu. Začne vinobraní

Součástí vinobraní budou umělecké historické soubory. Na historický šerm se zaměří Albion, Honorata, Rosáci, Český lev nebo Artus Thor. Ohňovou show předvede skupina In Flamenus a s vlajkovou show přijede uskupení Milités. Představí se orientální tance skupiny Angels Tribe, žonglérská a kejklířská vystoupení kejklíře Čabíka.

Na některých scénách uslyší návštěvníci středověkou hudbu, například Václavské náměstí přivítá znojemskou skupinu Lucrezia Borgia, Gnomus, Arcus, Quanti Minoris nebo Devětsil. Kolbiště horního parku obsadí velkolepě pojaté rytířské jezdecké turnaje společnosti Štvanci.

Největší kulturní akce roku přináší i dopravní omezení. Řidiči se nedostanou do centra města. Počítat musí s uzavírkami. Pro pěší je město uzavřené od pátečního poledne, auta mají v některých částech komplikovaný vjezd již ve čtvrtek. Platí to například pro Komenského náměstí od ulic Jana Palacha po křižovatku s ulicí Studentskou a Kovářskou. Další ulice v centru zavřou pořadatelé v pátek.