Byl letošní ročník Znojemského vinobraní prvním, který jste zcela zrušili?

Historicky byla festivalová pauza v době převratu v osmdesátých a devadesátých letech. Tam byla pauza několik let. V době epidemie covidu jsme byli nuceni zrušit Znojemské vinobraní dva roky po sobě. Ale tento rok je to poprvé, co jsme museli vinobraní posunout kvůli extrémnímu počasí.