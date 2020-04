První rouškomat na Znojemsku funguje od úterý 31. 3. ve vestibulu budovy Komerční banky ve Znojmě na náměstí Svobody.

Ve znojemské pobočce Komerční banky je od 31. 3. první automat na roušky na Znojemsku. | Foto: Facebook

Rouška z automatu stojí 50 koruna. Přístroj je přístupný od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00. „Na jeho zprovoznění jsem intenzivně pracoval bezmála týden a díky partnerům se to povedlo. Nápad se podařilo uskutečnit díky architektovi Radomíru Kamanovi, společnosti Varga nápojové automaty, Tiskárně Koutecký, manželům Husovým a Okresní hospodářské komoře Znojmo,“ sdělil poslanec David Štolpa.