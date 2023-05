Každý čtvrtý nemocný leukémií si vyslechne zdrcující verdikt, že právě pro něj se dárce kostní dřeně nenašel. Nebo se objevil pozdě. Šance zvrátit černé statistiky ve prospěch vyléčených dětí i dospělých vzrostly v poslední době na Znojemsku. Zatímco před šesti lety bylo v Českém národním registru dárců dřeně zapsáno kolem osmdesáti lidí z okresu dnes je jich bezmála tisícovka.

Do registru dárců kostní dřeně se mohou nechat zájemci zapsat v sobotu na Festivalu vín VOC Znojmo.

„Bude to tím, že lidé na Znojemsku jsou empatičtí. Čím víc dárců v registru bude, tím víc lidí bude mít šanci na uzdravení,“ ocenila Iveta Hlobilová, hlavní organizátorka zápisů v regionu. Další dobrodinci se mohou registrovat ve Znojmě v sobotu na Festivalu vín VOC Znojmo.

Za úspěchem Znojemských stojí nejspíš i osobní příběh Hlobilové, s nímž se ztotožnili. Zhruba před sedmi lety lékaři diagnostikovali leukémii jejímu synovi. Tehdy o dárcovství i zákeřné nemoci příliš nevěděla. „Chemoterapie nezabírala a v rodině vhodný dárce nebyl. Měli jsme štěstí, pro syna se našli hned dva dárci. Díky tomu dnes ten náš chlapák chodí na střední školu a je zdravý. Teprve později mi došlo, co všechno se mohlo stát a měla jsem pocit, že všechny dárce musím obejmout,“ poodkryla začátky Hlobilová.

Znojemskou šperkařku inspirovala iniciativa Vinaři na dřeň Pavla Laciny z Velkých Pavlovic na Břeclavsku. A začala podobné akce pořádat i na Znojemsku. „Když jsme dělali první zápis přihlásilo se na sto dvacet lidí. To nás mile překvapilo. Sestřička ze znojemské nemocnice musela tehdy brát uchazečům krev, což bylo složitější. Dnes stačí stěr tyčinkou z nosu. Z celkového počtu 943 registrovaných dárců už darovali kostní dřeň tři z nich,“ ocenila Hlobilová.

Ani samotného darování kostní dřeně se lidé podle ní obávat nemusí. Nehrozí žádné řezání kostí, dřeň vyselektují lékaři z krve. Dárce musí být jen zdravý a mladší pětatřicet let.

Zapsat se někomu do života – což je téma letošního dárcovství ve Znojmě, mohou zájemci v sobotu 6. května Festivalu vín VOC Znojmo. Stánek, v němž dostanou veškeré informace najdou od deseti do šesti hodin večer na Václavském náměstí v historickém centru města.

O týden později na další znojemské akci Dny partnerských měst mohou lidé podpořit samotnou Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Zakoupením šperků na Horním náměstí. Svou práci jim předvedou šperkařky z celé republiky. „Výtěžek použije nadace na úhradu vstupního poplatku za vstupní test, který stojí patnáct set korun za osobu. Stejnému účelu slouží i peníze z prodeje z naší oblíbené Kabelkománie či malovaných kraslic. Aktivně se do nich zapojují v Chvalovicích i Moravském Krumlově,“ ocenila Iveta Hlobilová.

O zápisu do registru dárců uvažuje i Lukáš Semerád. „Už mě to párkrát napadlo, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Taky jsem měl málo informací. Na festival máme v plánu zajít, tak se zkusím přeptat, co to obnáší,“ zvažoval mladý muž.