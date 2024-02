Další z mnoha náborových akcí pořádá ve středu 7. února Iveta Hlobilová se svým projektem Znojemsko na dřeň. Tentokrát pomoc směřuje ke konkrétní rodině a nemocnému chlapci.

Malý Artur z Pohořelic na Brněnsku bojuje se zákeřným a vzácným onemocněním napadajícím imunitní systém. | Foto: se svolením Sáry L. Nešporové

Zájemci se mohou do registru zapsat v Galerii a prostor ve Znojmě na rohu Kollárovy ulice, a to mezi třetí a šestou odpoledne. „Malý Artur hledá vhodného dárce kostní dřeně a není sám aktuálně ho hledají v naší republice další tři děti,“ poukázala Hlobilová.

Dodala, že zápis do registru dárců trvá jen pár minut. Zájemce si nechá odebrat stěr z úst a vyplní přihlášku. Dárcovství je vhodné pro lidi mezi osmnáctým a pětatřicátým rokem v dobrém zdravotním stavu.

Vážně nemocný Artur z Pohořelic trpí poruchou imunitního systému. Na Břeclavsku se pro něj zvedla vlna pomoci. V krajním případě je možné, že bude potřebovat dárce kostní dřeně.

Lékaři u Artura diagnostikovali takzvanou hemofagocytující lymfohistiocytózu. Pro rodinu zlomová chvíle nastala 17. listopadu loňského roku. Chlapci se opakovaně vracela teplota, rodiče s ním nakonec vyrazili na pohotovost.

Lékaři si ho nechali v nemocnici a pustili se do testů, které ukázaly, jak moc je problém závažný. Matka Sára L. Nešporová vzpomněla, že nemoc velmi rychle zesílila. „Začaly se mu zvětšovat orgány, všechno ho bolelo, křičel a říkal, že umírá. Uklidňovala jsem ho, ale lékaři, kteří v tu chvíli kolem nás stáli, moc spokojeně nevypadali,“ popisuje žena, která pochází z Valtic.

Tehdejší chvíle byly pro rodinu velmi vypjaté. „Artur upadal do šoku, měl velmi vysoký puls, začaly mu kolabovat orgány. Okamžitě ho převezli na sál a mě odvedli pryč. Když přijel manžel, vyslechli jsme si, že zdravotníci dělají, co mohou, ale že to dost možná nedopadne dobře,“ vracela se Sára Nešporová k těžkým okamžikům. Doktoři je zvládli.

Onemocnění, kterým hoch trpí, spousta dětí kvůli rychlému nástupu a pozdní diagnostice nepřežije. Jedinou šancí na Artrovo uzdravení je transplantace kostní dřeně.

K pomoci se připojili lidé nejen z Břeclavska. Kampaň, která cílí na zvětšení šancí sehnat nového dárce, se nyní rozšířila také do Znojma.