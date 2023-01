Po sobotním sečtení hlasů je už jasné, že ve druhém kole prezidentských voleb se utkají Petr Pavel s Andrejem Babišem. Do pomyslného předvolebního boje druhého kola nastoupí jen s těsným rozdílem pouhých čtyř desetin procenta hlasů, hrajících nyní ve prospěch Petra Pavla.

Na Znojemsku však voliči rozevřeli pomyslné nůžky mezi oběma kandidáty mnohem výrazněji a v opačném pořadí. Zatímco Andreji Babišovi vhodilo do hlasovací urny volební lístek celkem 46,52 procent voličů, Petru Pavlovi jen 25,19 procent. Na třetím místě, podobně jako v jiných regionech skončila brněnská rodačka a nezávislá kandidátka Danuše Nerudová s 13,03 procenty hlasů. Za ní nezávislý senátor Pavel Fišer, Jaroslav Bašta (SPD ). Se zanedbatelným výsledkem skončili na posledních místech Marek Hilšer, Karel Diviš a nakonec Tomáš Zima.

Mladá maminka i třiadevadesátiletý senior: volby táhnou i v Nemocnici Znojmo

K volebním urnám přišlo na Znojemsku v prvním kole 67,51 procent voličů, před pěti lety to bylo méně, celkem 60,08 procent.

V samotném Znojmě byla situace obdobná jako v okrese, jen s lehkým náskokem Petra Pavla oproti okresnímu průměru.

Senátor Třetina bude volit Petra Pavla

Vysokou volební účast ocenil i senátor a současně starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Jsem rád, že lidé přišli volit v tak velkém počtu. Myslím si, že přímá volba prezidenta je dobrá, stejně jako byl dobrý výběr kandidátů. Nyní to vypadá, že bychom mohli mít na hradě prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět. Pravicoví voliči to dali najevo svými hlasy pro Petra Pavla. Toho doporučím a budu ho volit v druhém kole prezidentských voleb,“ uvedl bezprostředně po sečtení výsledků Tomáš Třetina.

Situace na Znojemsku, která je oproti celorepublikovým výsledkům opačná ho mrzí. „Snažíme se dělat politiku, která by lidi mohla oslovit. Budeme se snažit je dál přesvědčovat prací, že není pravda, co jim podsouvá Andrej Babiš. A sice lži o tom, že současná vláda je špatná. Jeho negativní kampaň do druhého kola už začala a Petru Pavlovi budu držet palce, aby ten hnojomet lží ustál ku prospěchu všech,“ upozornil Třetina.

Aktuální vítězství Andreje Babiše na Znojemsku je zase podle jiných osobností regionu jasný vzkaz pro politiky na celostátní úrovni. „I když je tento nesystémový kandidát populistický, jeho úspěch značí, že je něco špatně. Například, že lidem v regionech se nežije tak dobře jako v Praze a mělo by se s tím něco dělat. Pozitivním výsledkem prvního kola je to, že demokracie vyhrála. V druhém kole je moje volba jasná, Petr Pavel,“ zhodnotil první kolo prezidentské volby Jiří Ludvík, muzikant a prezident Hudebního festivalu Znojmo.

Vyběhli pro Stelinku. Matky v běhu získaly pro dívku s postižením 160 tisíc

V minulých volbách získal na Znojemsku už v prvním kole s přehledem nejvíc hlasů Miloš Zeman, ty pak v druhém kole ještě víc posílil na úkor druhého preferovaného kandidáta Jiřího Drahoše. Tomu však dali voliči z okresu oproti Zemanovi slabší polovinu hlasů.

V samotném okresním městě měl Zeman tehdy v prvním kole o něco menší podporu než v okolních vesnicích, tu však dokázal v druhém kole znásobit k vítězství.

Petr Pavel odváděl dobrou práci. V druhém kole ho podpořím, říká Vystrčil

V baštu Miloše Zemana se před pěti lety změnily Čejkovice a Vracovice na Znojemsku. Zeman tam při obhajobě prezidentského postu slavil drtivá vítězství. V Čejkovicích ve druhém kole jeho podpora přesáhla 82 procent, ve Vracovicích dokonce 87 procent.

Tam také s převahou tentokrát volili lidé Andreje Babiše, jako Zemanova nástupce. Ve Vracovicích získal Andrej Babiš 59,81 procent, v Čejkovicích 59,86 procent.

Prezidentské volby I. kolo okres Znojmo



2023



Andrej Babiš 46,52 %

Petr Pavel 25,19 %

Volební účast: 67,51 %



2018



Miloš Zeman 51,37 %

Jiří Drahoš 20,56 %

Volební účast: 60,08 %