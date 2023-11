Částka, kterou pivovar do budovy HoZpody investoval, byly necelé dva miliony korun. „Jako dokreslující informaci uvádím, že naše společnost k dnešnímu dni investovala celkem přes čtyřiatřicet milionů do technického zhodnocení nemovitostí vlastněných městem Znojmem a dle mého názoru se tak zásadním způsobem přičinila ke zkrášlení města a k rozvoji jeho turistického potenciálu,“ vysvětlil Harašta v oznámení.

Podle Harašty poškodilo zveřejnění této informace v novinách dobrou pověst pivovaru. „Z naší strany je údaj zavádějící. Řada klíčových informací tam chybí a nás tím poškodili. My jsme se neměli šanci se proti tomu bránit a ukázat náš úhel pohledu. Je to jako plivanec do tváře a nejde s ním nic dělat. Tento přístup nehodlám akceptovat. S takto nastavenou radnicí nechceme dál spolupracovat,“ řekl Deníku ředitel pivovaru.

Podle informací Deníku byl Miroslav Harašta jedním z nejaktivnějších členů spolku ZnojmoRegion a díky jeho iniciativě ve Znojmě vznikla řada projektů. Současné právní úpravy neumožňují pozastavení členství ve spolku a zatím není jasné, jak se strany rozejdou.

Advokát zmocněný Znojmem Radek Ondruš Deníku už dříve vysvětlil, že město objevilo nesrovnalosti v nájemních smlouvách. „Město Znojmo nikoho ze spáchání trestného činu neobviňuje, jen v souladu se zákonem oznámilo zjištěné nesrovnalosti a podezření. Znojmo je totiž povinno oznámit orgánům činným v trestním řízení veškerá podezření ze spáchání trestného činu, která zjistí. Vzhledem k tomu, že taková podezření byla v souvislosti s uzavřením předmětná nájemní smlouvy shledána, byla zákonem stanoveným způsobem oznámena orgánům činným v trestním řízení a je na výsledku prověřování, zda tato podezření byla potvrzena či nikoliv,“ uvedl.

Cenu města Znojma dostali Hlobilová a Dušek. In memoriam doktor Růžička

Podle advokáta mohla nízká smlouva zvýhodňovat podnikatele. „Město nemůže bezdůvodným poskytováním nízkého pronájmu zvýhodňovat některé podnikatele. V takovém případě by se jednalo nejen o porušování povinností při správě majetku města ale zejména o zakázanou veřejnou podporu. V takovém případě by se musely konkrétní smluvní podmínky dát do souladu se zákonem. O tom by rozhodovaly orgány města,“ dodal Ondruš.