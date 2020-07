V případě zvolení by byl nejmladším senátorem v regionu, v květnu totiž oslavil zákonem požadovanou hranici minimálního věku, tedy čtyřiceti let. Svoji kandidaturu na příštího znojemského senátora oznámil Grois ve čtvrtek po poledni.

„Nový znojemský senátor by měl být nadstranický. Měla by to být především osobnost, která dokáže lidi stmelovat a ne je rozdělovat. Proto nepůjdu do těchto voleb v barvách ČSSD, ale pouze jako Jan Grois,“ uvedl.