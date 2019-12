Znojmo /FOTOGALERIE/ - Znojemským Masarykovým náměstím se rozléhá chrastění řetězů i typické blekotání. Svou pobočku si zde opět po roce otevřeli pekelníci.

Čerti si po roce otevřeli v předvečer Mikulášova svátku pobočku na Masarykově náměstí. Přítomen byl i Lucifer, který děti zpovídal. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Zlobivé i hodné děti čekají v předvečer Mikulášova svátku ve frontě, aby si u samotného Lucifera ověřily, jestli si je čerti letos neodnesou s sebou. „Skákal pes přes oves,“ začíná zpívat šestiletý Tobiáš. Zarostlému ďáblovi se jeho přednes nepozdává a v chlapcových očích lze vidět slzy. „Mohl by ses naučit jinou básničku, ne každý rok opakovat stejnou. Je ti tolik let a neumíš nic jiného,“ zlobí se čert, tahaje hocha pryč. Tobiáš propuká v srdceryvný pláč a musí se za něj přimluvit maminka Dagmar. „Celý rok zlobil, avšak prý se polepší,“ oroduje matka. Pekelník polevuje. „Dobře. Do příště se ale nauč něco jiného,“ zdůrazňuje čert s červenými rohy.