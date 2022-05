Znojemští chtějí parkoviště v Příměticích. Město zvažuje pronájem pozemku

Zhruba devadesát nových parkovacích míst by mohlo vzniknout v znojemské městské části Přímětice. Na ploše v blízkosti bývalého školního statku u tamního sídliště, jehož obyvatelé se s nedostatkem parkovacích míst potýkají. Potvrdili to v anketě radnice do níž se zapojilo sto dvacet respondentů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek