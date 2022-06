Co rozhodne volby ve Znojmě? Osobnosti a solidnost místo stavění vzdušných zámků

Se svou službou začnou senioři pomáhat v nadcházejících dnech. Aktuálně se jich k pomoci přihlásilo pět, kteří bydlí v blízkosti vybraných objektů. Radnice by uvítala ale i ty, jež by pomohli s uzamykáním areálu pivovaru, průchodem na Smetanovu ulici a hradebního pásu. „Odměna za odvedenou práci je sto dvacet korun za hodinu. Aby to pro zájemce bylo časově co nejméně náročné a zároveň měli vazbu k dané lokalitě, budeme upřednostňovat ty, kteří v okolí bydlí,“ vyzval zájemce Malačka.

Přihlásit se mohou osobně či písemně na adrese Městského úřadu Znojmo na oddělení personálních věcí a vzdělávání v Obrokové ulici nebo na telefonním čísle 515 216 296.