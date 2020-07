Svoji zkušenost s přeplněnými kontejnery na sídlišti Pražská má například Otto Wanke. „Vidím přímo na popelnice mezi našim domem a hotelem Premium. Je poměrně časté, že tam zastaví auto lidí, kteří na sídlišti vůbec nebydlí. Vyhodí odpad, otočí se a jedou pryč. Jsou tam jen dva kontejnery na komunální odpad a ty jsou věčně přeplněné. Bydlící pak dávají pytle s odpadky kolem nádob na zem. Není to dobrá vizitka města. Zvlášť, když na nepořádek vidí i turisté z hotelu,“ poukázal Wanke.

Na nepořádek poukázal na sociální síti i obyvatel přímětického sídliště Vladimír Láník. „Je to po celém sídlišti. Ale v nedalekém bývalém školním statku, tam je ilegální odpadový dvůr! Vše je v lidech, dělají si co chtějí. Na sídlišti je kamera, vidí popelnice, ale nic se neřeší. Chybí bič na lupy co dělají nepořádek,“ myslí si Láník.

Vedení města nyní hledá řešení. Pro inspiraci si počátkem týdne zajel místostarosta Jakub Malačka s úředníky do Valašského Meziříčí. „Hrozně mi vadí nepořádek kolem kontejnerů na odpad. Přestože vyvážíme, co nám kapacity stačí, přidali jsme separační nádoby do městských částí, máme dva sběrné dvory otevřené i o víkendu, svážíme odpad v mimořádných termínech, vedeme prevenci u dětí, tak mám pocit, že to někdy nestačí a chci udělat víc,“ sdělil Malačka.

Jak dodal, Valašské Meziříčí má skvělou zkušenost s polopodzemními kontejnery na komunální a tříděný odpad. „Nádoby jsou nejen hezčí, ale také objemově větší, než klasické kontejnery.

Probírali jsme plusy i mínusy, náklady, instalaci, odvodnění, četnost svozů a další aspekty. Moc se mi toto řešení líbí a budu přemýšlet, kde bychom to mohli pilotně zkusit i u nás,“ dodal místostarosta.

Obyvatelé Znojma nápad vítají. „Třeba Přímětice za Hruškou jsou ukázkou lidské nekázně. Hází se tam na zem okolo kontejnerů vše i směsný odpad který patří do popelnice,“ konstatoval například Bedřich Daberger.

Dušana Kontúrová navrhuje kvůli nepořádku instalovat fotopasti. „Co se týká nepořádku u kontejnerů, tak by bylo nutné kamery nebo fotopasti instalovat asi všude. Konkrétně v ulici Resslova jsou čtyři kontejnery. Kvůli zeleni je k nim horší přístup. Po vysypání se sklo válí do půlky silnice a protože je kontejner blízko trávníku tak už si i nějací pejsci rozřízli tlapky. Plasty jsou za půl dne plné a pak se válí kolem kontejnerů. U nich je ale možné najít vše. Třeba obuv, oblečení, kočárky, nábytek a podobně. Nejhorší je, že večer tam třeba nic není a ráno je tam smetiště. Je to bohužel v lidech, někteří mají auto, zajedou ke kontejnerům, nepořádek hodí ke kontejneru a jedou pryč. Vždyť přece nemůže být takový problém zajet do sběrného dvora,“ popsala další z problematických míst Kontúrová.

Podle místostarosty Malačky by se podle možností mohl pilotní projekt na nové, do země částečně zapuštěné kontejnery, spustit už letos. „Už tipujeme místa, kde by se daly umístit. Nejzásadnější otázkou totiž je, jak hluboko do země můžeme v daném místě jít. Mohou tam být například sítě, které bychom museli nechat přeložit. To také může vše zásadně prodražit. A to i přesto, že samotný kontejner není zas až tak extrémně drahý. Jejich cena je kolem šesti až osmi set tisíc korun. Záležet bude i na položí a případném odvodnění místa,“ nastínil Malačka. (dak)