O obleky podle něj požádala Nemocnice Znojmo, tamní zdravotní záchranná služba, Domácí hospic. „Z hlediska ochranných pomůcek je situace výrazně lepší než na jaře, ale bohužel z hlediska nakažených pacientů je mnohonásobně horší. Ve spolupráci vodácko skautských dobrovolníků a znojemské firmy Aper sportswear je zajištěna příprava střihů, které se začnou vyrábět v pondělí dopoledne,“ upřesnil Gros.

Střihy si mohou zájemci vyzvednout ve stejný den mezi druhou až půl pátou hodinou odpoledne, případně v další dny od dvou do čtyř odpoledne ve Vodáckém centru Znojmo U Obří hlavy 7. „Ve stejný čas mohou lidé odevzdávat hotové pláště. Pokud by kdokoliv potřeboval vyzvednout materiál v jiný čas, nebo měl jakýkoliv dotaz může psát na mail centrumvodarna@gmail.com nebo zavolat na telefonní číslo 727 841 363, vždy od půl deváté ráno do půl páté odpoledne,“ upřesnil David Gros.