Absolutním vítězem hlasování se stala dostavba a rekonstrukce nového mola, dřevěného převlékacího paravanu a obnova písečné pláže a louky pod Sedlešovickým mostem. „Jedná se z většiny o náhradu dosluhujících objektů, které dříve postavili svépomocí vodáci. Na molo se nově vejde až sto lidí, bezpečně oddělí písečnou mělčinu pro malé děti a hlubší vodu z druhé strany. Přistávat by u něj mohly dračí lodě,“ plánoval předseda znojemského oddílu kanoistiky Petr Štěrba, který za nápadem přírodní plovárny u Dyje stojí.

Radnice uvolní na projekty celkem čtyři miliony korun. O peníze se jich letos ucházelo celkem osmnáct. Do užšího výběru postoupilo dvanáct. „Letos se do hlasování zapojilo více než tři tisíce lidí, o zhruba dva tisíce víc, než v loňském roce,“ ocenil starosta Znojma Jakub Malačka.

Přírodní plovárna na Dyji by mohla vzniknout ve Znojmě díky participativnímu rozpočtu. | Foto: Vizualizace Martin Kaftan

Přírodní plovárna na Dyji i pumptrack ve Znojmě, ale také obnova kabin pro fotbalisty v městské části Přímětice nebo úprava hřbitova v Hradišti. To jsou vítězové, pro něž hlasovalo přes tři tisíce obyvatel Znojma i jeho částí, ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu. Jejich uskutečnění musí ještě schválit zastupitelé.

