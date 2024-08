Do 13. září bude nově na pořádek a bezpečnost na Městské plovárně Louka dohlížet od tohoto týdne bezpečnostní agenturou. S ní uzavřelo Znojmo smlouvu, aby zvýšilo bezpečnost na veřejných místech. Rada města schválila uzavření smlouvy na pondělním jednání.

„S ohledem na události, které se na plovárně v průběhu letních prázdnin udály, musíme reagovat. Městská policie Znojmo bohužel nemá kapacitu na to, aby každý den uvolnila dva strážníky výhradně pro hlídání plovárny. Proto jsme přijali toto opatření. Bezpečnost občanů i návštěvníků Znojma je na prvním místě,“ okomentoval rozhodnutí starosta František Koudela.

Městská plovárna Louka, kde se bezpečnostní agentura bude primárně pohybovat, patří přitom k nejnavštěvovanějším místům ve Znojmě během letních měsíců. Průměrná denní návštěvnost v letošním roce je více než osm set osob, tedy celkem více než třiašedesát tisíc návštěvníků.

Dva pracovníci bezpečnostní agentury budou přítomni na plovárně každý den od dvou hodin odpoledne do devíti hodin večer. „Doufejme, že jejich přítomnost bude působit preventivě a k dalším incidentům již nedojde. Security bude dohlížet na dodržování provozního řádu a v případě zjištění porušení bude v prvé řadě vše řešit s plavčíky. Pokud by došlo k výtržnostem nebo agresivnímu chování, mají oprávnění výtržníky zadržet až do příjezdu hlídky strážníků nebo policie,“ upřesnil místostarosta Jakub Malačka.

Pracovníci agentury jsou certifikovaní strážní. Primárně budou působit na plovárně. Avšak v případě, že by plovárna byla zavřená například kvůli nepříznivému počasí, budou buď odvoláni s tím, že město agentuře tento den nebude muset platit, nebo se přemístí do jiných lokalit ve městě. „Tento flexibilní přístup byl zahrnut do smlouvy a bezpečnostní agentura tuto podmínku akceptovala. Máme tak jistotu, že investice do bezpečnosti bude využita efektivně,“ dodal Malačka.

Není to přitom poprvé, co Znojmo využije služeb bezpečnostní agentury. Před třemi lety agentura dohlížena na pořádek v městských parcích a následně v loňském roce na Mariánském náměstí, ulici 17. listopadu, Tovární a v přilehlých lokalitách.