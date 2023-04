/AKTUALIZACE/ Celkem tři stovky rušených poboček, z toho dvě ve Znojmě. Česká pošta od 1. července skončí v Pražské ulici a Dukelských bojovníků. V provozu podle zjištěných informací zůstane v ulici Milady Horákové a na Horním náměstí v centru města.

Rušené pobočky České pošty v ulici Dukelských bojovníků a Pražská ve Znojmě. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Informaci Deníku potvrdil v pátek dopoledne mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami. Ve Znojmě zaniknou dvě pobočky,“ uvedl Vitík.

Důvodem je vysoká ztrátovost provozu podniku a klesající poptávka po tradičních službách. „Za posledních pět let o ně klesl zájem o čtyřicet procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb v on-line prostředí. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad dva a půl tisíce nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří,“ popsal nové parametry provozu mluvčí Vitík.

V praxi to znamená zrušení celkem tří set poboček v republice bez náhrady. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ řekl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Uvedl, že nejde o emoce, ale ekonomickou kondici České pošty, s níž je potřeba se vypořádat. „Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ zdůraznil.

Vedení znojemské radnice považuje zrušení poboček České pošty za nešťastné. „Obávám se, že to sníží dostupnost těchto služeb pro obyvatele velké části našeho města, ale i přilehlých obcí. Pokud mají být zrušeny pobočky na Pražské a na Dukelských bojovníků, pak se to dotkne řádově několika tisíc lidí, mnohdy seniorů, pro které bude velmi obtížné docházet na vzdálenější pobočky,“ uvedla starostka Znojma Ivana Solařová.

Mrzí ji, že Česká pošta svůj záměr neprojednala s vedením radnice předem. „Neznáme tak detaily, ani podklady, podle kterých se vedení pošty rozhodovalo. Domnívám se, že takto citelné zásahy je důležité nejprve projednat a hledat společná řešení, ne o nich rozhodovat od stolu. Určitě budeme chtít znát detaily. Předpokládám, že v nejbližších dnech proběhne jednání se zástupci České pošty,“ dodala Solařová.

Problém s docházkovou vzdáleností budou mít především starší obyvatelé Znojma. „Upřímně, nevím jak to budu řešit. Často tam nechodím, ale když potřebuji dávám přednost osobní návštěvě pobočky, s internetem to moc neumím. Teď budu muset chodit dál, nohy ale moc už neslouží, a taky jsem zvyklá na obsluhu,“ srovnávala se s novinkou například dvaasedmdesátiletá Marie Kotlánová z blízkosti ulice Dukelských bojovníků.

Jaký bude standard?

Podnik neuzavírá pobočky v obcích, kde je pouze jedna. Zároveň se redukce sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně přes osm set. „Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb,“ ujistil Vitík.

Na nejvytíženějších místech se podle něj lze objednat na konkrétní čas a službu, a to pouze jednu hodinu před plánovanou návštěvou. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít Balíkovny a samoobslužné výdejní boxy.

Rušení poboček se řídí podmínkami Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické návratnosti provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost hromadné dopravy.

„Starostům obcí a měst, ve kterých dojde ke zrušení některé z poboček, zástupci České pošty osobně vysvětlí nastalou situaci, odůvodní výběr rušených poboček a budou s nimi diskutovat o budoucím zajištění poštovních služeb v jejich městě,“ dodal mluvčí Vitík.

Kromě Znojma žádná další pobočka České pošty v okrese na seznamu rušených poboček nefiguruje.

Ne všichni obyvatelé Znojma jsou proti snížení počtu poboček ve městě. "Počítal jsem se zrušením obou poboček. Skutečně zde bohatě stačí dvě velké pobočky. Pokud starostové chtějí zachovat v místě rušené pobočky, ať je také potom financují. Ztráta České pošty se roky kumuluje a je třeba redukce. I přesto je to jen kosmetický zásah v porovnání například s jinými zeměmi EU. A senioři mají také děti a vnuky. Pokud si nedokáží dojít na jeden až dva kilometry vzdálenou pobočku, mají pomoci potomci. Do obchodů ale senioři chodí a jezdí také, vytváří se zde jen umělý problém," myslí si například Jaromír Klempa.