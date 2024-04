Někteří z místních totiž řeší nedostatek zubařů ve Znojmě několikakilometrovým dojížděním do okolních měst, nebo navštěvováním zubařů v soukromých praxích.

Podobně je na tom i Marie Svobodová. „Můj zubař odešel do důchodu, začala jsem tedy shánět nového, ale bez úspěchu. Nevím, co si počnu, všude mají plno, nebo jsou dlouhé čekací lhůty. Na soukromého zubaře nemám a dojíždění je pro mě také nepřijatelné,“ postěžovala si mladá žena.

Jak doplnila, svůj zájem projevila znovu na konci listopadu, ale opět měla čekat s tím, že otce pozvou na vstupní prohlídku. „Od té doby se nikdo neozval. Zatím je naštěstí všechno v pořádku, ale kdyby potřeboval ošetřit, nebo ho bolely zuby, nevím, co budu dělat,“ posteskla si Kociánová.

Čekání na registraci u nového zubaře trvá i několik měsíců. „V září minulého roku bylo na facebooku Zubař Znojmo oznámení, že pan doktor Meluš hledá nové pacienty. Můj tatínek nemá stálého zubaře . Podle instrukcí jsme tedy napsala mail se žádostí o registraci. Nikdo neodepsal. Na facebookovém profilu se pak objevil příspěvek, že se přihlásilo přes pět tisíc žádostí, ať vyčkáme, že to může trvat i několik měsíců," sdělila Vendula Kociánová.

Jedno z řešení je obrátit se na svou pojišťovnu. Díky ní našla nového zubaře i Helena Kleanderová. „Ke svému zubaři jsem chodila pravidelně, pak onemocněl a praxi ukončil. Místo něj nastoupil nový, ale ten se po chvíli odmlčel a už také napracuje. Teď v dubnu jsem musela na operaci a součástí předoperačního vyšetření byla i zubní prohlídka. Napsali jsme tedy e-mail na pojišťovnu, odkud nám odpověděli a domluvili se zubařem, že mě vyšetří. Na první návštěvě mě prohlédl a ihned zaregistroval, takže k němu můžu docházet,“ popsala důchodkyně.

Najít nového zubaře pomáhá svým pojištěncům i Všeobecná zdravotní pojišťovna. „Svým klientům, kteří přijdou o zubního lékaře, se naše pojišťovna snaží vyjít vstříc. Nabízí například online vyhledávač kontaktů na nového lékaře. Je možné se také obrátit na klientské pracoviště VZP. I zde pomohou s registrací u nového lékaře a předají kontakty na ordinace v nejbližším okolí. Konečné rozhodnutí, zda pacienta zaregistruje, je v kompetenci samotného lékaře, s ohledem na jeho aktuální možnosti a kapacity,“ informovala tisková mluvčí zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Online vyhledavač kontaktů je dostupný na webových stánkách. Pomoci najít nového stomatologa mohou pacientům také informační materiály od České stomatologické komory – Jak najít zubního lékaře a Pohotovosti.

Právě v případě pohotovosti musí pacienta lékař přijmout. „V případě akutní potřeby lékařského ošetření nesmí být klient zdravotnickým zařízením, a to ani nesmluvním, odmítnut a musí být ošetřen bez požadování jakékoliv úhrady. Ze zákona je nesmluvním zdravotnickým zařízením zdravotními pojišťovnami hrazena pouze nutná a neodkladná péče,“ poznamenala Plívová.

Nový zubař za milion

Jedním z nových zubařů ve Znojmě je Lukáš Wenglorz, který svou praxi otevřel na podzim roku 2022. Na otevření ordinace získal od města Znojma milionovou dotaci a v plánu bylo registrovat až dva tisíce pacientů. V současné době však žádosti o registraci nepřijímá, jak je uvedeno na jeho internetových stránkách.

Ve svém ceníku také uvádí, že u něj za vstupní konzultaci spolu se zhotovením léčebného plánu zaplatí pacienti patnáct set korun.

Podle České stomatologické komory i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny je však registrace i vstupní konzultace hrazena pojišťovnou. „Lékař ani jiný poskytovatel zdravotních služeb nemá právo podmiňovat registračními poplatky či sponzorskými dary právo pacienta na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Za tuto péči nemůže požadovat finanční úhradu,“ uvedla Plívová.

Pacienti mají právo vědět, za co u lékaře platí. „Je proto důležité požadovat po lékaři vysvětlení, jaké služby za požadované platby poskytuje a nechat si vystavit účet, v němž bude podrobně uveden rozsah uhrazených služeb,“ dodala.

K poplatkům za vstupní konzultaci se vyjádřil i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Situaci neznáme. V takovém případě se musí vše vyšetřit, což děláme my i pojišťovny. Pokud se zjistí nějaké provinění, tak se trestá. V případě podezření na jakýkoli delikt je nutné podat stížnost u pojišťovny, ty slíbily bezplatné vyšetření. Je možné poslat stížnost i na Českou stomatologickou komoru,“ upřesnil.

Doktora Wenglorze redakce Deníku opakovaně kontaktovala. Telefon nezvedal, nezavolal zpět ani v čase domluveném se sestrou. Deník se snažil získat vyjádření několik dnů, ale bez výsledku.

Finanční bonusy od města i pojišťovny

Dotační programy pro zubaře jsou podle mluvčího znojemské radnice Pavla Kovaříka stále vypsané a zájemci se mohou do řízení přihlásit. „Město Znojmo se dlouhodobě potýká s nedostatkem zubařů a specialistů většiny lékařských oborů. Dotační program pro lékaře stále běží, pokud se tedy někdo rozhodne zřídit zubařskou nebo specializovanou praxi, má za určitých podmínek nárok na dotace,“ sdělil tiskový mluvčí města Pavel Kovařík.

Podle tiskové mluvčí Plívové nabízí zdravotní pojišťovna přímý finanční bonus ve výši několika tisíc korun k uzavření nové smlouvy v preferovaných oblastech, kde je situace z pohledu dostupnosti pro pojištěnce nejhorší. K takovým oblastem patří i Znojemsko.

Další zvýhodnění čeká zubního lékaře, který se zapojí do programu VZP Plus. „Nad rámec běžných úhrad u nich zohledňujeme, zda daný lékař například přijímá nové pacienty z řad našich klientů nebo zda rozšířil ordinační hodiny tak, aby stihl zajistit péči o více pacientů. Lékař zapojený do tohoto programu tak má u nás výhodnější finanční podmínky, za každého registrovaného klienta VZP mu tak například náleží vyšší platba, než stanoví úhradová vyhláška,“ vysvětlila Plívová.

Kontroly na úrovni města ve smyslu, zda jsou dotace využívané podle stanovených podmínek, jsou vždy záležitostí konce kalendářního roku. „Při vyúčtovaní dotace, se posuzuje oprávněnost výdajů a zda jsou v souladu s pravidly dotačního programu. V pravidlech je také podmínka, že ordinace musí být v provozu minimálně pět let od poskytnutí dotace,“ doplnil Kovařík.