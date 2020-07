Zřejmě po prázdninách představí znojemská radnice novou podobnu oficiálního městského webu znojmocity.cz.

Webové stránky města Znojmo. Ilustrační foto. | Foto: Repro: DENÍK

„Máme za sebou dlouhou přípravu. Udělali jsme anketu, zmapovali, co lidé na městském webu nejčastěji hledají, vyhlásili a vyhodnotili výběrové řízení. S vybranou firmou nyní pracujeme na zbývajících detailech, jde nám zejména o to, aby byl web co nejpřehlednější,“ řekl místostarosta Znojma Jakub Malačka.