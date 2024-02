Podle Davida není správné, že trestní oznámení v tomto případě podávalo město v zastoupení externího právníka Radka Ondruše. „Jestli se pan Kovařík cítí ublížen a má pocit, že se mu stala újma, měl trestní oznámení podat on jako soukromá osoba. Ne se skrývat za městem placeného právníka," podotknul David.

V jaké fázi momentálně trestní oznámení je, David neví. „Jiří Kacetl podal vysvětlení za nás za všechny, já a kolegyně Paulenková jsme se tohoto práva vzdali. Čekáme, co policie udělá, jestli to odloží, nebo to bude prošetřovat," dodal David.

Opozici vadí i právník mezi vedoucími odborů

Další tři trestní oznámení, která současné vedení Znojma podalo, se týkají dohody o provedení práce uzavřené na radnici v roce 2011, dohody o pracovní činnosti za marketingové služby a PR více než 4,6 milionů korun od roku 2011 do roku 2022 a pronájmu budovy HoZpody Znojemskému městskému pivovaru z roku 2015. Další podrobnosti přineseme v následujících týdnech.

Současné opozici kromě samotného zastupování Kovaříka městem najatým právníkem vadí také právníkova přítomnost na zasedání zastupitelstva mezi vedoucími jednotlivých odborů. „Nemá tam co dělat, podle mě jeho přítomnost slouží k našemu zastrašování, abychom na koalici neútočili," uvedl David. Navíc podle něj vyvstává otázka, kolik peněz město služby externího právníka stojí a proč vedení Znojma nevyužívá místo něj právníky, kteří jsou na radnici trvale zaměstnaní.

Na dotazy Deníku zaslané tiskovému oddělení znojemské radnice odpověděl přímo advokát Radek Ondruš. Podle něj na městském úřadě nepracuje žádný dostatečně zkušený právník, který by zájmy města, jakožto poškozeného v trestním řízení, mohl kvalitně bránit. „Navíc je zastoupením města externím zmocněncem minimalizována hrozba úniku informací z probíhajících trestních řízení směrem k případným podezřelým," vysvětlil Ondruš.

Za loňský rok vynaložilo město na úhrady právních služeb podle mluvčího znojemské radnice Pavla Kovaříka bezmála sedm set čtyřicet tisíc korun. Předloni byla tato částka zhruba o šedesát tisíc korun menší, zatímco v roce 2021 přesáhla milion korun. Za rok 2020 město za právní služby utratilo více než dva miliony, stejně tak o rok dříve.

Politolog Otto Eibl pro Deník již dříve uvedl, že je podávání trestních oznámení městem poměrně běžné. „Není neobvyklé, že v případě, kdy nová radnice shledá některé kroky svých předchůdců za problematické, podá podnět k prošetření, popřípadě zastaví investiční akce. Paradoxně může být tato situace jako nejlepší možná. Dojde k prošetření celé kauzy a nezávislá autorita obvinění potvrdí či vyvrátí. Každopádně na podobný krok má radnice právo. Bez ohledu na emoce, které to mezi zastupiteli vyvolává,“ připomněl.

Advokát Radek Ondruš podle informací uvedených na svém webu zastupuje územně samosprávné celky, obchodní společnosti a další osoby ve vysoce specializovaných věcech všech oborů práva. Dříve zastupoval také například Jihlavu nebo Černou Horu.