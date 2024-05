Bydlící mají zájem také o návrat sportovní plochy pro míčové hry, která historicky byla právě poblíž hradišťského hřbitova. „Vznikne za kulturním domem. Právě tam by mohlo v horizontu dvou let vyrůst multifunkční hřiště,“ informovala Solařová. Město se bude navíc zabývat i prodloužením chodníku za kulturním domem.

Jeden z obyvatel Hradiště se na veřejné debatě zajímal o to, zda bude klidová zóna průjezdná na kole. „Všechny cesty budou zpevněné a po hlavní cestě bude možné pohodlně projet napříč lokalitou,“ ujistila přítomné hlavní autorka návrhu, architektka Lucie Langová. „Místo bude přístupné i lidem s pohybovým omezením, mysleli jsme i na vozíčkáře,“ doplnila.

Ke studiu klidové zóny u hřbitova bude nyní dopracovaná projektová dokumentace, aby se mohlo požádat o stavební povolení. „Musíme počkat na archeologický průzkum. Doufám, že ke konci roku začneme a příští rok v létě by už nový prostor mohl sloužit,“ řekla starostka.

Kritika původního projektu

Opravy prostranství na Hradišti byly také tématem posledního jednání znojemského zastupitelstva. Radnice totiž dříve poukázala na to, že původní projekt, který zadalo předchozí vedení města, nikdo předem nekonzultoval se Správou Národního parku Podyjí. „Bohužel tak nevyhověl požadavkům na stavby v chráněném území,“ informovala v únoru letošního roku starostka Znojma.

Na datum smlouvy o dílo s projekční firmou i další ustanovení upozornil opoziční zastupitel a bývalý starosta Znojma Jakub Malačka. „Pro připomenutí, byla to smlouva, která byla uzavřená 5. října 2022. My jsme 31. října na radnici končili. Termín dodání smlouvy byl pět měsíců, my jsme u ní byli pětadvacet dnů,“ poukázal Malačka.

Jak doplnil, součástí podmínek smlouvy bylo, že firma musí návrh řešení konzultovat s památkáři, Národním parkem Podyjí i Policií České republiky. „Město bohužel neřešilo sankci, porušení podmínek ani reklamaci,“ podotkl Malačka.

Radomír Kaman, radní odpovědný za územní plánování a členem Architektonické komise Národního parku Podyjí vysvětlil, proč minulá studie neprošla. „Problém v tom, že studii nedělal architekt, což je špatně, proto se zadala studie nová,“ zmínil.

Záměr na oživení prostranství na Hradišti považovalo současné vedení města za smysluplné, proto se rozhodlo, že stojí za to, dotáhnout ho do konce.

Starostka Znojma na zastupitelstvu přiblížila, že nárokovat vady projektu, není jednoduché. „Samotná smlouva má vady. Součástí projednání jsou konzultace, nebyla ale definovaný pojem konzultace s danými subjektu. Není ani stanoveno, že konzultace musí vést k souhlasnému stanovisku, máme proto velmi malou šanci uspět v případném právním sporu. Záruční doba není také definovaná, vynaložili bychom zbytečné náklady a při sporu nejednali s péči řádného hospodáře,“ zmínila starostka Solařová.

Zastupitel Jakub Malačka oponoval, že projekt na dílo, které není realizovatelné, neměla radnice vůbec přijmout. „Pokud se nemýlím, jestliže daná ustanovení neobsahuje smlouva, řídí se v těchto případech obecně obchodním zákoníkem. Nevíme ani, jestli jste dílo přijali, protože není údajně dohledatelný akceptační protokol,“ zakončil Malačka.

Deník již dříve oslovil dodavatelskou firmu s dotazem, zda při konzultacích se všemi povinnými subjekty dostála smluvnímu závazku. „Věc jsme konzultovali s Národním parkem Podyjí ústně, a to v souladu s tím, jak nám ukládala smlouva o dílo. Následné připomínky jsme zapracovali do projektové dokumentace. Dle našich informací dokumentace tak, jak byla navržena, neprošla dále přes Architektonickou komisi Národního parku Podyjí, což je odlišná věc,“ vysvětlil za společnost Nomu projekt jednatel Vladimír Musil