Na začátku byla výhodná koupě bývalých městských jatek soukromou společností, dnes nejasnosti kdy a co tam vlastně vyroste. A pochybnosti opozičních zastupitelů nad pro Znojmo údajně nevýhodnou smlouvou. Společnost K-Produkt, která od Znojma jatka koupila v roce 2013 dostala od města smluvní pokutu.

Problémem se zabývali i znojemští zastupitelé. Na svém posledním jednání odmítli prodloužit dodatek ke smlouvě a požadují tak od K-Produktu co nejrychlejší zahájení výstavby výrobního podniku. „Zastupitelstvo přijalo usnesení v tom smyslu, že se dodatek ke smlouvě neschvaluje. To je z mého pohledu významný krok. Do konce roku 2021 by měla společnost K-Produkt zamýšlenou stavbu dokončit. To ovšem podle mne nemůže stihnout. Nyní tak má dostat první sankci, která je sice směšná, ale je součástí smlouvy,“ uvedl zastupitel Pavel Nevrkla (Piráti).

Výši pokuty potvrdila Znojemskému deníku Rovnost mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. „V souladu s kupní smlouvou může město požadovat smluvní pokutu za porušení povinností sjednaných ve smlouvě ve výši padesát tisíc korun. Výzvu k zaplacení jsme ještě v únoru odeslali kupujícímu, tedy společnosti K-Produkt Holding s.r.o. Splatnost smluvní pokuty byla stanovena do 16.března letošního roku," dodala mluvčí.

Jednatel K-Produktu Jiří Kún tvrdí, že pokutu zaplatí a naznačuje, co stálo za problémy spojené s nezahájenou výstavbou nového podniku. „Pokutu platit samozřejmě budeme. Mnoho nového nyní říci nemohu. Snad jen to, že dál jednáme s městem. Za potížemi stojí odstoupení jednoho našeho investora. Proto jsme ještě nezačali stavět. I když stavba fakticky již začala demolicí starých budov. Chceme se s městem domluvit tak, aby byli všichni spokojeni. Věřím, že termín dokončení stavby příští rok zvládneme,“ reagoval Kún.

Jak dodal, v úvahu připadá i případné odstoupení od smlouvy, kterou město jatka K-Produktu prodalo. „Odstoupení od celé kupní smlouvy by podle mne bylo nyní předčasné. Nevíme totiž, co by po Znojmu K-Produkt chtěl, na kolik korun by případně vyčíslil už provedenou demolici starých objektů jatek a podobně,“ dodal Nevrkla s tím, že radnice bude zadávat ekonomickou analýzu k tomuto problému.

Prodej bývalých jatek za tři miliony korun schválilo zastupitelstvo Znojma už v prosinci 2013. „Kromě prodeje majetku a zajištění výroby sledovala radnice i sociální cíle, tedy vznik nových pracovních míst. Znalecký posudek tvrdil, že jatka mají cenu osm miliónů korun. Nenašel se ale nikdo, kdo by je za tuto cenu koupil. Radnice tak změnila přístup a výše ceny nebyla jediným hlediskem,“ přiblížila Pastrňáková.

Na znojemské radnici vládnoucí sociální demokracie přitom prodej jatek označila za úspěch. „Při prodeji jsme kromě změny přístupu, kdy nejvyšší nabídnutou cenu jsme nechali na zájemcích, současně chtěli, aby se nový majitel zaručil, že nabyté pozemky využije ke komerčním účelům a zaměstná minimálně dvacet lidí," vyjádřil se k prodeji v roce 2016 tehdejší starosta města Vlastimil Gabrhel.