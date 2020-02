Po dvanácti letech odchází z funkce dlouholetá ředitelka Městské knihovny Znojmo Věra Mašková.

Ředitelka znojemské knihovny Věra Mašková. | Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Vedení Znojma oznámila svůj plánovaný odchod do důchodu a vzdala se funkce ředitelky k poslednímu dubnovému dni. „Odchod ředitelky Maškové vzala rada města na vědomí na svém jednání v pondělí 27. ledna, zároveň schválila i vyhlášení výběrového řízení. Její nástupce musí splňovat kvalifikační předpoklady a další požadavky vycházející z náročnosti funkce vedoucího pracovníka,“ sdělila mluvčí města Petra Maršounová. Do výběrového řízení se lidé mohou hlásit do 27. 2.