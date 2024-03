Mezitím osiřelé výlohy vyvolávají u kolemjdoucích smíšené pocity. „Je smutné vidět město tak prázdné. Dříve tu bylo živo a člověk nevěděl, do kterého obchodu skočit dříve,“ řekla reportérce Deníku například paní Marie.

Pusté centrum se nelíbí například ani opozičnímu zastupiteli Lukáši Davidovi, který se dlouhodobě pohybuje v cestovním ruchu. „Radost z toho rozhodně nemám. Všechny obchody a podniky dostaly hned několik zásahů, počínaje pandemií, rostoucími cenami energií až po nedostatek pracovníků. Zároveň za to částečně může i neochota Znojmáků utrácet,“ sdělil David.

Podle něj by se řešení určitě našlo. „U prostor, které město pronajímá, by mohlo například pomoci s nájemným, i když to znamená výpadek příjmů. Je důležité se rozhodnout, jestli je lepší mít město duchů nebo podnikatelům pomoci,“ upozorňoval David.