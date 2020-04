Až do konce dubna ruší vedení Znojma blokové čištění ulic podle tradičního schématu. „Ulice podle schváleného plánu čistíme, ale jinak. Neosazujeme ulice zákazovými dopravními značkami a auta tudíž neodtahujeme,“ řekl Deníku Rovnost místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Zároveň upozornil majitele aut, že pokud mohou, měli by v den čištění zaparkovat jinde. „Budeme za to rádi, kolegům z FCC to usnadní práci a zvýší to efektivitu čištění. Pokud to ale nejde, auto se objede a nikdo jej skutečně neodtáhne,“ dodal Malačka.