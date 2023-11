Místní lidé se bojí, že by HoZpoda i další projekty pivovaru mohly skončit. „Byla by to obrovská ztráta nejen pro obyvatele, ale i pro turisty. Podle mě se jedná o nejatraktivnější podniky ve Znojmě. Radnice by se mohla přestat hrabat v povedených věcech a začít dělat na svém,“ uvedl například důchodce Jaroslav Peřina.

Na trestní oznámení upozornil na začátku týdne prostřednictvím sociální sítě Facebook opoziční zastupitel a bývalý starosta Znojma Jakub Malačka. „Radnice se pochlubila dalším trestním oznámením. Tentokrát mířícím na pronájem budovy HoZpody Znojemskému městskému pivovaru z roku 2015,“ napsal v příspěvku.

Malačka reagoval na vyjádření, které zveřejnila v týdeníku Znojemsko radní Růžena Šalomonová. „Ve vyjádření zřejmě naprostou náhodou chybí informace o tom, že za pivovarem šly několika milionové náklady na rekonstrukci restaurace a její vybavení,“ podotkl Malačka.

Deník se s dotazem obrátil i na radní města Znojma. Za radnici se vyjádřil zmocněný advokát Radek Ondruš. „Zastupiteli Malačkovi není obsah podaných oznámení, kterými město Znojmo vyslovilo podezření ze spáchání trestných činů při hospodaření s majetkem města znám, a proto nelze jeho soukromé úvahy a dedukce jakkoliv komentovat,“ vysvětlil Ondruš.

